Tandartsen waarschuwen voor tandpasta met houtskool Nele Annemans

05 februari 2020

Pommeline en Fabrizio mogen dan wel geen lief en leed meer delen, hun geheim en dat van menige andere BV voor wittere tanden blijkt wel nog hetzelfde te zijn: een tandpasta met houtskool. Maar tandartsen waarschuwen nu en masse voor dit huis-tuin-en-keukenmiddeltje. "Het tast je glazuur aan, waardoor je sneller gaatjes krijgt."

Tal van websites en influencers raden aan om zelf aan de slag te gaan met huis-tuin-en-keukenmiddeltjes voor wittere tanden. Het wondermiddeltje dat steeds meer aan populariteit wint? Tandpasta met houtskool. “Met een pikzwart goedje je tanden reinigen, is met stip op een de meest absurde methode om wittere tanden te krijgen”, steekt Frank Herrebout, tandarts en voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen van wal. “Houtskool is ruw, en met alles wat ruw is kan je resten die aan je tanden kleven eraf halen. Maar dat effect is oppervlakkig, want het verandert niets aan de intrinsieke kleur van je tanden. Bovendien bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat houtskool helpt om je tanden witter te maken.”

Meer zelfs, de houtskool kan zelfs erg slecht zijn voor je tanden. “Het gevaar van de houtskoolproducten is dat ze abrasief zijn”, aldus Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. “Dat wil zeggen dat ze de bovenlaag van de tanden, het glazuur, gaan afslijten. En hoe dunner die glazuurlaag wordt, hoe groter de kans op gaatjes.”

Een goede mondhygiëne blijft dan ook dé basis om je tanden wit te houden, volgens Herrebout. “Goed poetsen blijft de boodschap. Dat kan je het best twee keer per dag doen - na het ontbijt en voor het slapengaan - en minstens gedurende twee minuten per beurt. Zo voorkom je dat tandplak zich aan je tanden hecht. Op termijn vormt dat vuillaagje namelijk tandsteen, wat je tandvlees aantast en voor lelijke tandverkleuringen en zelfs tandverlies kan zorgen. Elektrisch borstelen met een goede roterende borstelkop blijkt ook heel efficiënt te werken. Al moet je wel tijdig je borsteltje vervangen, alleen dan krijg je een maximaal poetseffect. Wie twee keer per dag zijn tanden poetst, kan dat het best elke zes weken vervangen. Als geheugensteuntje kan je bij het begin van elke maand een nieuwe borstel nemen. Ook flossen en dagelijks reinigen met interdentale borsteltjes is een must om je mond zo gezond mogelijk te houden, net zoals een halfjaarlijks tandartsbezoek. De tandarts spoort namelijk niet alleen gaatjes, loszittende vullingen of andere mondletsels op, maar helpt je tanden ook mooi en gezond te houden door eventuele tandplak of -steen te verwijderen en de nodige poetsinstructies te geven. Door je aan deze basisregels te houden, kan je dus al heel wat ellende voorkomen én blijven je tanden er op hun best uitzien.”

Droom je toch van een stel wittere tanden? Dan ga je het best langs de tandarts, al hangt daar wel een stevig prijskaartje aan vast. “Er bestaan grote prijsverschillen, maar reken toch op € 400 - à € 500 voor een bleking bij de tandarts. Helaas ben je na een behandeling ook niet voor altijd verzekerd van een stralend wit gebit. Na verloop van tijd zullen je tanden opnieuw wat verkleuren. Dan kan je de behandeling herhalen, maar niet onbeperkt. Je tanden bleken betekent namelijk elke keer ook een aanslag op je glazuur, waardoor het poreuzer wordt en je steeds meer risico loopt op tandovergevoeligheid. Ook hier geldt dus: bezint eer ge begint”, vertelt de tandarts.