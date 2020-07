Tandarts gaat viraal met trucje om je mondmasker goed te laten aansluiten op je gezicht Nele Annemans

14 juli 2020

Nu we ze quasi overal dragen, is het je misschien ook al opgevallen dat mondmaskers vaak wat te groot uitvallen, zeker aan de zijkant. Gelukkig deelde een tandarts zonet een handig trucje om de chirurgische wegwerpmaskers beter te doen passen.



Olivia Cui, een Chinees-Canadese tandarts, deelt regelmatig handige tips en tricks met haar TikTok-volgers. Nu maakte ze een video waarin ze uitlegt hoe je het normale chirurgische wegwerpmasker beter laat aansluiten op je gezicht zodat je anderen minder snel besmet en je ook zelf beter beschermd bent tegen het coronavirus.

“Zoals je kan zien, zit het masker aan de zijkant van je gezicht vaak nog te los”, legt ze uit. Om dat te voorkomen, raadt ze aan om het masker eerst dubbel te vouwen. Daarna leg je aan elke kant een knoop in de oorlus die je zo dicht mogelijk bij de stof laat aansluiten. Nadat je de knopen hebt gelegd, moet je het masker opnieuw openen. Duw nu de stof die nog aan de buitenkant zit door de kleine gaatjes die aan beide kanten ontstaan zijn.

Et voilà: nu zou je wegwerpmasker een pak beter op je gezicht moeten aansluiten. Het trucje is vooral erg handig voor mensen met een iets smaller of kleiner gezicht.

Let wel: vergeet nooit eerst je handen te wassen voordat je aan je mondmasker komt. Kom je er met ongewassen handen aan, dan loop je net meer risico om besmet te worden.

De video is ondertussen meer dan 3,6 miljoen keer bekeken, 418.500 keer geliket en bijna 39.000 keer gedeeld. En ook de reacties zijn lovend. “Dit is zo nuttig, bedankt om dit trucje te delen!”, reageerde iemand terwijl een andere persoon zei: “Heel erg bedankt voor deze tip! Probeer het gewoon, het is zo veel beter!”

