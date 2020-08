Sven Ornelis viel zelf 40 kg af door te wandelen: "Niet ontbijten voor je gaat stappen werkt het best”

Sven Ornelis viel zelf ooit 40 kg af door van wandelen een dagelijkse gewoonte te maken, en is sindsdien een enthousiaste promotor van de sport. Onze zomer challenge - 100 km wandelen in 3 weken - is volgens hem voor bijna iedereen haalbaar. Hij legt uit hoe je met wandelen wat je eet zo effectief mogelijk verbrandt.

Voor ik tips geef over afvallen, wil ik één ding duidelijk maken. Niemand moet jou zeggen hoe je eruit moet zien. Andere mensen moeten jou niet vertellen dat je te dik (of te dun) bent. Ook uitspraken die impliceren dat je moet afvallen omdat je anders ‘lelijk’ zou zijn, moet je gewoon van niemand accepteren. Bodyshaming is héél foute boel, het is veel belangrijker om je goed in je vel te voelen. Dus neen: diëten is voor niemand een verplichting, wel integendeel.

Ik voelde mij tien jaar geleden echt niet meer goed in mijn vel

Waarom ik dan toch met wandelen en diëten wilde afvallen tien jaar geleden? Omdat ik op een bepaald moment ongezond dik was geworden. Ik woog meer dan 113 kilo, en ik voelde me toen ook echt niet meer goed in mijn vel. Wandelen heeft mij geholpen om meer vet te verbranden, veel kilo’s te verliezen en gewoon veel gezonder te worden. Natuurlijk lukte dat niet met wandelen alleen! Ik veranderde bijvoorbeeld ook mijn eetpatroon.

Wandelen en vetverbranding

De meeste experts zijn het er over eens dat je het beste vet verbranden kunt bij een hartslag van ongeveer 60 procent van je maximale hartslag. Meer dan een half uur gestaag wandelen is daarom ideaal. Als je hartslag hoger gaat, ga je eerder koolhydraten verbranden, iets wat bij hardlopen meer het geval is.

Er is trouwens een truc om je metabolisme nog wat meer te boosten. Die truc is van toepassing op alle sporten, maar zeker wandelaars kunnen er hun profijt mee doen. Ga ’s morgens op je nuchtere maag sporten. Dat helpt echt om vet te verbranden.

Van de werking van cafeïne profiteren vooral duursporters, zoals marathonlopers, of wandelaars

Wil je die verbranding nog een flinke extra boost geven, drink dan een kop pure koffie of thee, zonder suiker of melk. Cafeïne activeert immers de lipolyse; het fysiologisch proces dat plaatsvindt om energie op te wekken in het lichaam, door het afbreken van vetten. Van de werking van cafeïne profiteren vooral duursporters, zoals marathonlopers, of wandelaars. Een aanrader dus. En als je dat doet op je nuchtere maag, dan ga je sowieso veel meer lichaamsvet verbranden.

Pas op voor de hongerklop

Voor mij werkt bovenstaande tactiek al lang. Ik ga ‘s avonds bijvoorbeeld nog op restaurant, en dan eet ik niets als ik de volgende ochtend vertrek voor een lange wandeling. Ben je van plan om echt een wandeling van een halve of zelfs hele dag te maken? Die kan je natuurlijk niet zonder voeding doorkomen. En ook als je maar een half uur of een uur gaat wandelen, is het altijd goed om wel een gezonde snack mee te nemen voor onderweg. Als je ineens een suikertekort krijgt - ook wel gekend als een appelflauwte of hongerklop of ‘de man met de hamer’ - dan kan je je glucose snel terug op niveau krijgen.

