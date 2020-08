Sven Ornelis vertelt welke 10 zaken elke wandelaar moet meenemen: “Er bestaat geen slecht wandelweer, wél slechte -kleding”

“Wandelen is een makkelijke sport,” weet radiomaker en dj Sven Ornelis. Honderd kilometer wandelen — de afstand van de legendarische Dodentocht — in drie weken, is volgens hem dan ook voor bijna iedereen haalbaar. “Ik durf mensen wel eens te motiveren door hen te zeggen dat je voor wandelen absoluut niks nodig hebt. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Zeker als je een wat langere wandeling wil maken, moet je toch voorbereid zijn.” Tien dingen die je moet meenemen als je stevig gaat wandelen.

1. DEGELIJKE SCHOENEN

“Voor korte wandelingen maakt het allemaal niet zoveel uit welke schoenen je aantrekt. Maar zodra wandelen sport wordt, heb je echt wel goede schoenen nodig. Ik heb al flink wat paren versleten en ik kan wel een paar dingen meegeven waar je absoluut op moet letten. Ga sowieso voor stevige schoenen. Te slappe schoentjes zijn gevaarlijk voor je gewrichten. Zorg dat ze goed passen; te kleine, maar ook te grote schoenen kunnen blessures veroorzaken. Ik vind het belangrijk dat de wandelschoenen waterdicht zijn en een goede grip hebben. Je wil zeker niet dat ze een gladde onderkant hebben, want dat kun je je stabiliteit niet bewaren. Hoe dan ook: als je nieuwe schoenen hebt, wandel die dan goed in. Er meteen een grote wandeling mee maken is geen goed idee.”

Er bestaan sokken die speciaal ontwikkeld zijn voor wandelaars, die ervoor zorgen dat je voeten droog blijven en dat je geen blaren oploopt

2. GOEDE SOKKEN

“Naast stevige, aangepaste schoenen zijn goede sokken essentieel. Er bestaan sokken die speciaal ontwikkeld zijn voor wandelaars, die ervoor zorgen dat je voeten droog blijven en dat je geen blaren oploopt. Want als je die begint te krijgen, is de lol van het wandelen er snel af. De beste sokken zijn zelfs zo ontwikkeld dat je er een apart linker- en rechterexemplaar krijgt. Als je trouwens een echt lange wandeling, genre Dodentocht, gaat maken, dan kun je maar beter een reservepaar sokken meenemen.”

3. DE JUISTE KLEDING

“Er bestaat geen slecht wandelweer. Er bestaat wel slechte wandelkleding. Je kunt je tegen weer en wind beschermen, en dat moet je ook gewoon doen. Zorgen dat je niet nat wordt, is essentieel, maar tegelijk moet je lichaam ook kunnen ‘ademen’.

Jeansbroeken zijn vaak een slecht idee. Ze zijn te warm in de zomer, te koud in de winter, ze zijn stug en drogen erg slecht op. Maar dat wil niet zeggen dat je per se zo’n typische wandelbroek met veel zakken moet dragen. Voor lange tochten is dat handig, maar als je een half uurtje of een uurtje gaat wandelen, kun je gerust met je gewone kleren of sportkleren gaan stappen.”

4. EEN HOOFDDEKSEL

“Als je lang buiten wandelt, is een hoofddeksel absoluut een aanrader. Je schrikt er misschien van, maar je kunt makkelijk verbranden aan je hoofd, zeker als je lang onderweg bent. Een petje of — als je echt elegant wil wandelen — een mooie hoed, is geen overbodige luxe.”

Ook al zweet je dan misschien niet zo veel als bij hardlopen, je verliest sowieso vocht onderweg

5. ZONNEMELK

“Dit sluit natuurlijk een beetje aan bij de vorige tip. Je moet er zeker voor zorgen dat je je huid niet verbrandt als je een wandeling maakt in de zon. Als je het hele jaar door veel gaat wandelen, dan kan je huid langzaam wennen aan de zon. Maar ben je veeleer een gelegenheidswandelaar, smeer je dan zeker in!”

6. EEN FLESJE WATER

“Voldoende vocht opnemen is superbelangrijk tijdens je wandeling. Want ook al zweet je dan misschien niet zo veel als bij hardlopen, je verliest sowieso vocht onderweg. En dan is het gewoon slim om een drinkbus met water mee te nemen. Maar je kunt evengoed koude gemberthee of een energiedrank drinken.”

Met een smartphone kan je je route bepalen en je aantal stappen bijhouden met een handige app

7. EEN GEZONDE SNACK

“Als je echt ver gaat wandelen, moet je zorgen dat je ook iets te eten meeneemt. Je verbrandt immers calorieën en je wil vooral geen appelflauwte krijgen. Zorg er dan wel voor dat je voor iets gezonds gaat: een stuk fruit is prima, of een gezonde reep zonder toegevoegde suikers, zoals Nakd, die enkel uit fruit en noten bestaat.”

8. EEN SMARTPHONE (en extra powerbank)

“Het is toch wel belangrijk om je smartphone op zak te hebben als je wandelen gaat. Zo ben je in noodsituaties altijd bereikbaar of kun je iemand bellen. Je kunt je route bepalen en je aantal stappen bijhouden met een handige app. En je kunt ook naar muziek luisteren of naar podcasts. En als je aan dingen denkt of toffe ideeën hebt, kun je die handig noteren en niet vergeten.”

9. EEN KLEINE PORTEFEUILLE

“Zorg dat men altijd kan achterhalen wie je bent als jou iets overkomt. Dus neem altijd je identiteitskaart mee. En neem ook wat geld mee en een bankkaart. Er bestaan van die kleine handige portefeuilles waar je die samen kunt instoppen. Als je onderweg bent moet je op alles voorzien zijn.”

10. JE SLEUTELS

“Opgelet, vergeet niet om je sleutels mee te nemen als je gaat wandelen. Dat klinkt misschien onnozel, maar bijna elke wandelaar heeft het wel al eens voor gehad. Dan trek je de wandelschoenen en de juiste kledij aan, je stapt gezwind buiten… maar de deur valt in het slot, en je bent natuurlijk je sleutel vergeten. En dan is het wachten geblazen tot één van de huisgenoten je weer binnen kan laten. Goed mee uitkijken dus!”

DOE MEE AAN DE ‘100 KILOMETER’-CHALLENGE

In deze tweede week gaan we er al wat steviger tegenaan en drijven we onze wandelafstanden op.



• Maandag: rustdag

• Dinsdag: 6 km

• Woensdag: 4 km

• Donderdag: 8 km

• Vrijdag: rustdag

• Zaterdag: 6 km

• Zondag: 9 km

Bewijs nu dat je zelf actief gaat wandelen. Maak een foto en stuur hem door via het Wandel 100 Kilometer-platform. Wij bundelen alle tips van Sven Ornelis, artikels, uitdagingen en foto’s van deze challenge in dit dossier.

Lees ook:

Na zelf 40 kg te zijn afgevallen wil Sven Ornelis ons allemaal verslaafd maken: “Wandelen is de ultieme me-time” (+)

Evi Hanssen en haar zonen trekken naar Hobokense Polder voor dauwsafari: “Maar enkel tussen 10 en 15 uur kan je veilig met blote benen wandelen” (+)

Tom Boonen: ’Ik krijg het ervan als ik mensen zo over het fietspad zie snellen dat iedereen zich maar uit de voeten moet maken” (+)