Sven Ornelis tipt zijn favoriete wandelapps: “Ontdek gratis routes in heel Vlaanderen”

De Gezondheid-app op je gsm

Heb je een iPhone, dat is de Gezondheidsapp standaard geïnstalleerd. Die app is dus ook een prima app voor wandelaars, want hij telt automatisch je stappen en wandel- en hardloopafstanden. En als je ook een Apple Watch hebt, houdt de app je activiteitsgegevens bij.

Strava

Strava is populair bij lopers en bij fietsers, maar ook wandelaars maken graag gebruik van deze app. Je kan er routes mee uitstippelen, je wandelingen bijhouden of activiteiten delen met vrienden en kennissen.

De wandelknooppunt app

Wandelknooppunt.be is een boeiende website voor mensen die eens een andere wandelroute willen ontdekken. Je vindt er een overzicht van 36 wandelnetwerken in Vlaanderen en een stukje Wallonië, samen goed voor meer dan 12.000 km wandelplezier. Handig aan de app is dat je mobiel routes plant of importeert om dan nadien mee op stap te gaan.

Natuurpunt

De app van Natuurpunt is ideaal als je vooral in de natuur wil wandelen. Je ontdekt zo de mooiste wandelroutes door- of langsheen de natuurgebieden die Natuurpunt onderhoudt. Er is keuze uit gratis wandelroutes in heel Vlaanderen en een eenvoudige selectie van routes in de buurt, gebiedskaarten en routepunten met tekst en foto’s. Natuurlijk leer je onderweg ook een en ander over de dieren, planten en het landschap om je heen.

En verder …

... is het sowieso een slim idee om je smartphone altijd mee te nemen. Zo loop je moeilijk echt verloren, luister je naar muziek of podcasts of neem je foto’s van de mooiste plekken. Als je lange wandelingen maakt is het zeker fijn om van de stilte en de natuur te genieten, maar ook leuk om af en toe eens online geëntertaind te worden.

Bewijs nu dat je zelf actief gaat wandelen. Maak een foto en stuur hem door via het Wandel 100 Kilometer-platform. Wij bundelen alle tips van Sven Ornelis, artikels, uitdagingen en foto’s van deze challenge in dit dossier.

