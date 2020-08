Sven Ornelis stapt de stress en kilo's van zich af: “Slechte slaper? Ga ’s ochtends vroeg wandelen!”

Wandelen is niet enkel goed voor je gezondheid en om je gewicht onder controle te houden, diverse onderzoeken toonden ook al aan dat wandelen je slaapkwaliteit aanzienlijk kan vergroten. Dat is ook logisch: wandelen werkt ontspannend en daardoor stressverlagend. Als je voor het slapengaan wat frisse lucht haalt, en een half uurtje in je buurt gaat kuieren, ben je vanzelf veel rustiger en is de kans groot dat je nadien beter slaapt. Het is een goede manier om de stress van de dag van je af te stappen. Let er wel op dat je je enkel op het wandelen concentreert; naar opzwepende muziek luisteren of constant op je smartphone tokkelen zal waarschijnlijk een omgekeerd effect hebben.

Moe in je hoofd

Als je, zoals ik, een echte wandelaar bent die dagelijks een uur of meer gaat stappen, dan zijn de voordelen groter. Je gaat vanzelf gezonder worden, wat kilo’s verliezen, en dat helpt allemaal om beter te slapen. Het allerleukste is echt ‘moe zijn’, die puur fysieke vermoeidheid. Als je moe bent in je hoofd, dan pieker je en dan slaap je ook een stuk slechter. Dat is logisch. Maar als je echt op een goede manier fysiek moe bent - niet uitgeput! -, dan slaap je gewoon zoveel lekkerder.

Wanneer je de natuur rond je ziet ontwaken, de zon ziet opkomen, en de vogeltjes hoort fluiten dan begin je met extra veel energie aan de nieuwe dag

Nog iets: als je echt niet kan slapen, dan is het geen slecht idee om eens ’s ochtends vroeg je bed al uit te komen, je wandelschoenen aan te trekken en gewoon op pad te gaan. Wanneer je de natuur rond je ziet ontwaken, de zon ziet opkomen, en de vogeltjes hoort fluiten, dan begin je met extra veel energie aan de nieuwe dag. Na de wandeling neem je een goede douche, en je voelt je stukken frisser en gezonder. Wedden dat je dan ’s avonds zoveel beter gaat slapen?

Bewijs nu dat je zelf actief gaat wandelen. Maak een foto en stuur hem door via het Wandel 100 Kilometer-platform. Wij bundelen alle tips van Sven Ornelis, artikels, uitdagingen en foto’s van deze challenge in dit dossier.

