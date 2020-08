Sven Ornelis kent dé truc om de stad sportief wandelend te ontdekken

Je hoeft niet altijd de vrije natuur in om te gaan wandelen, ook in een drukke stad kan wandelen aangenaam zijn. Dat zegt radiomaker Sven Ornelis, zelf verslaafd aan wandelen. Om wat variatie te brengen in jouw routes, deelt hij zijn tips om ook in de stad aan de slag te gaan met onze 100 km-wandelchallenge

Wandelen wordt heel vaak geassocieerd met wandelen in de natuur, en ja, dat is heerlijk. Er bestaan in binnen- en buitenland prachtige wandelroutes in de bossen en in velden, en als je langs de vele rivieren wandelt die ons landje rijk is kom je ook op adembenemend mooie plekken. Jarenlang was het wandelpad naast de Dijle mijn favoriet. In de natuur kom je echt gemakkelijk tot rust. Het is er een stuk gezonder wandelen ook, zonder auto’s en de drukte van de stad, en je raakt er vanzelf geïnspireerd.

Hoeveel mensen komen op het einde van een dagje Parijs of Rome niet tot de ontdekking dat ze - zonder het goed te beseffen - 15 of 20 kilometer bij elkaar stapten?

Kilometers vreten op citytrip

Maar dat wil zeker niet zeggen dat wandelen in de stad niet aangenaam zou zijn. Wanneer je op citytrip bent is het zelfs de beste manier om een stad te verkennen. Hoeveel mensen komen op het einde van een dagje Parijs of Rome niet tot de ontdekking dat ze - zonder het goed te beseffen - 15 of 20 kilometer bij elkaar stapten? Heerlijk is dat! Het is ook de meest milieuvriendelijke manier om een stad te ontdekken.

Ook als je zelf in de stad woont kan wandelen aangenaam zijn. Ik woon zelf deeltijds in Barcelona, en ik heb die stad echt al wandelend leren kennen. Barcelona is groot, maar intussen ken ik wel alle wijken en veel straten en steegjes. Gewoon omdat ik het fijn vind om kilometers lang zigzaggend door de stad te wandelen.

Kruispunten

Er is trouwens een gouden truc om wandelen in de stad zowel sportief als uitdagend te maken. De grootste frustratie is namelijk dat je vaak moet wachten aan kruispunten en verkeerslichten om over te steken. De oplossing: dat gewoon niet doen, of toch zo weinig mogelijk. In plaats van over te steken, ga ik gewoon altijd links- of rechtsaf op een kruispunt.

Op die manier moet ik m’n wandelingen niet onderbreken, maar leiden de verkeerslichten me langs onverwachte straten en plekken waar ik anders wellicht niet zou komen. Ik wandel dan niet met een echt doel. Ik wil gewoon in beweging blijven en telkens andere hoekjes in de stad ontdekken. Op die manier heb ik dus ook in Barcelona - maar het is overal toepasbaar - al zalige winkels en cafés ontdekt, of kleurrijke volkswijken waar de toeristen nooit komen.

