Succesvol afvallen met een peperduur pilletje: volgens Amerikaanse wetenschappers kan het Nina Dillen

28 augustus 2018

17u00 0 Fit & Gezond 'De heilige graal tegen obesitas', zo doopten wetenschappers afslankpil lorcaserin na een langdurige Amerikaanse studie. Het middel vermindert de eetlust zonder risico op hartproblemen, maar Belgische diëtisten zijn sceptisch: "Gewicht verliezen is veel complexer dan je hongergevoel onderdrukken."

Een veilige dieetpil die écht werkt: na vrouwenbladen claimen nu ook wetenschappers die gevonden te hebben. Uit een onderzoek bij 12.000 personen met overgewicht en obesitas gedurende 3 jaar en 4 maanden, concluderen Amerikaanse onderzoekers dat lorcasterin het eerste afslankmiddel is dat je langdurig kan nemen zonder het risico op hartproblemen. Twee pilletjes per dag werken in op chemicaliën in de hersenen, waardoor je sneller een verzadigd gevoel krijgt. Na één jaar verloor 39% van de deelnemers minstens 5% van hun gewicht, tegenover 17% van de controlegroep die een placebo kregen.

HLN