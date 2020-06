Studie: wie de hele dag zit, heeft meer kans om te sterven aan kanker Stéphanie Verzelen

29 juni 2020

15u57 1 Fit & Gezond Een Amerikaanse studie toont aan dat wie vaak neerzit, meer kans heeft om te sterven aan kanker. De deelnemers aan de studie die het meest in hun luie stoel hingen, hadden bijna 80 procent meer risico dan zij die het minst zaten. Maar er is hoop: zelfs tien minuten beweging per dag doet de kans slinken.

Dat veel zitten niet bijster gezond voor je is, hoeven we je vast niet meer te vertellen. Eerdere studies stelden al vast dat wie veel zit, meer kans heeft op hartziektes, type 2 diabetes, obesitas en vervroegd sterven, schrijft The New York Times. Kanttekening wel: die studies baseerden zich op het aantal zittende uren dat de deelnemers zelf rapporteerden en dat kan onbetrouwbaar zijn. En ze onderzochten het effect van meer beweging ook niet.

Een nieuwe studie van onderzoekers aan het MD Anderson Cancer Center van de University of Texas pakte het anders aan. Zij gebruikten de data van een studie uit 2002, die voor een onderzoek naar hartaanvallen bij zo’n 30.000 deelnemers informatie verzamelde over gezondheid, levensstijl en medische aandoeningen. Sommige van de deelnemers droegen ook een tracker die bijhield hoe vaak ze beweegden.

Hoopvolle simulaties

De studie verzamelde de data van 8.002 deelnemers die trackers droegen. Die groep bestond uit mannen en vrouwen van minstens 45 jaar oud, toen ze aan de studie deelnamen, met een uiteenlopende gezondheid. Sommige rookten of kampten met overgewicht, hoge bloeddruk of andere aandoeningen. Anderen waren relatief gezond en actief.

Met de data van de trackers gingen de onderzoekers na hoeveel uren per dag de deelnemers gemiddeld zaten. Daarna bekeken ze wie van de deelnemers ondertussen overleden was aan kanker. Uiteindelijk stelden ze vast dat de deelnemers die de meeste uren zittend hadden doorgebracht, 82 procent meer kans hadden om te sterven aan kanker dan de deelnemers die het minst neerzaten. Dat verband bleef overeind, wanneer de onderzoekers factoren als leeftijd, gewicht, geslacht, gezondheid, roken, opleiding en geografische locatie neutraliseerden.

Kortom: veel neerzitten kwam overeen met meer kans op sterven aan kanker, zelfs bij een gezond persoon. Al was er gelukkig ook goed nieuws. De onderzoekers creëerden simulaties waarin de deelnemers meer beweging kregen en daaruit bleek dat voor elke dertig minuten dat iemand sportte in plaats van neer te zitten, het risico op sterven aan kanker met 31 procent daalde. Wanneer iemand minstens tien minuten van het neerzitten verving door een lichte activiteit, zoals wandelen of huishoudelijk werk doen, daalde het risico met 8 procent.

Stoelyoga, iemand?

We kunnen uit de studie niet afleiden dat veel zitten en sterven aan kanker oorzaak en gevolg zijn. Alleen dat er een verband is tussen beide. Maar wat we wel kunnen aannemen, schrijven de onderzoekers, is dat zelfs een kleine hoeveelheid extra beweging, al is het maar een gewone wandeling, je al betere overlevingskansen kan geven. Elk uur van de dag even uit je luie stoel komen maakt dus al een echt verschil.

Of ga voor meer beweging ín je stoel: deze zes ‘stoelyoga’-oefeningen houden je actief en helpen tegen stramme nek- en schouderspieren. “Even je zithouding variëren kan de bloedsomloop al stimuleren, de spieren versoepelen en helpen om je hoofd wat frisser te maken”, vertelde yogi en voormalige topskiester Jozefien Scheepers ons.