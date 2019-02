Studie toont verband aan tussen lightdranken en verhoogd risico op beroerte Valérie Wauters

19 februari 2019

13u01

Bron: Time 0 Fit & Gezond Er is al heel wat gezegd en geschreven over lightdranken. Dieetdrankjes lijken misschien een gezondere optie dan ‘gewone’ zoete frisdranken en fruitsappen, maar dat blijkt niet helemaal waar. Ze mogen dan wel minder calorieën bevatten, maar dat wil niet meteen zeggen dat ze ook gezond zijn.

Uit een nieuw onderzoek naar lichtdrankjes bleek dat oudere vrouwen die meer light frisdranken dronken, een hoger risico liepen op het krijgen van een beroerte of een hartziekte. Daarnaast zouden ze ook een hoger risico lopen om vroegtijdig te sterven, in vergelijking met vrouwen die minder lichtdranken dronken.

Voor het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Stroke, bestudeerden wetenschappers een groep van 81.000 post-menopauzale vrouwen. Drie jaar na de start van het onderzoek beantwoorden de vrouwen vragen over hoeveel lichtdranken - inclusief caloriearme frisdranken en fruitdrankjes met kunstmatige zoetstoffen - ze in de afgelopen drie maanden hadden geconsumeerd.

Na een gemiddelde follow-up van bijna 12 jaar ontdekten de wetenschappers dat vrouwen die twee of meer kunstmatig gezoete drankjes per dag dronken, 23% meer kans liepen op het krijgen van eender welk type beroerte en 31% meer risico op een beroerte als gevolg van een bloedklonter in de hersenen, vergeleken met vrouwen die rapporteerden dat ze minder dan één lightdrank per week dronken (of helemaal geen).

Link met dementie

Dat verhoogde risico is vooral zorgwekkend omdat deze beroertes zich in kleine bloedvaten in de hersenen bevinden, zegt Yasmin Mossavar-Rahmani, hoofddocent klinische epidemiologie en volksgezondheid aan het Albert Einstein College of Medicine, die de studie leidde. Eerdere studies suggereren dat herhaalde beroertes in deze kleinere bloedvaten een risicofactor zijn voor dementie. “Deze bevindingen tonen aan dat we niet mogen aannemen dat lightdranken onschadelijk zijn wanneer we ze in grote hoeveelheden consumeren”, aldus Mossavar-Rahmani.

Hoewel het kort door de bocht zou zijn om te suggereren dat lightdrankjes beroertes veroorzaken, roept de associatie wel vragen op over hoe kunstmatige zoetstoffen het lichaam kunnen beïnvloeden. Onderzoek op proefdieren toont alvast aan dat zoetstoffen als sacharine en aspartaam het vermogen van het lichaam om glucose op de juiste manier af te breken in gevaar kunnen brengen. Een gestoorde glucoseregulatie kan dan weer leiden tot diabetes, een risicofactor voor het krijgen van hartziekten en problemen met de bloedsomloop. Daarnaast kunnen kunstmatige zoetstoffen ook onze darmbacteriën beïnvloeden en kan op deze manier het vermogen van ons lichaam om glucose te reguleren verstoord worden.

Mossavar-Rahmani en haar team probeerden rekening te houden met andere mogelijke verklaringen voor het verband dat ze vonden tussen dieetdranken en beroertes. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de vrouwen die de lightdranken dronken pas recent waren overgeschakeld van reguliere frisdranken naar lichtdranken, of dat ze voorafgaand aan het onderzoek al met een hartaandoening werden gediagnosticeerd. Toen ze alleen naar vrouwen keken die niet waren gediagnosticeerd met diabetes of hartaandoeningen bleef de associatie tussen zware drinkers van lichtdranken en een hoger risico op een beroerte bestaan.

“Er moet nog meer onderzoek gebeuren om het verband tussen kunstmatige zoetstoffen en beroertes aan te tonen, maar dit onderzoek was alvast een eerste stap”, besluit Mossavar-Rahmani.