Studie: mensen die een dieet moeten volgen voelen zich sneller eenzaam Margo Verhasselt

24 december 2019

17u02 0 Fit & Gezond De feestdagen staan bij veel mensen in het teken van eten, véél eten. Maar voor zij die niet zomaar alles met veel smaak kunnen binnenproppen, kan al dat schransen een domper op de feestvreugde zijn.

Mensen die zich aan een bepaald dieet moeten houden door allergieën, gezondheidsproblemen of culturele waarden, voelen zich sneller eenzaam als ze niet deel kunnen nemen aan de maaltijd toont een studie van de universiteit van Cornell aan. “Naast het feit dat ze fysiek wel bij anderen zijn, kan een dieet mensen het gevoel geven dat ze er niet bijhoren omdat ze niet deelnemen aan de maaltijd”, legt Kaitlin Woolley, assistent professor Marketing en hoofdauteur van de studie uit.

De onderzoekers namen zeven studies en experimenten onder de loep en kwamen erachter dat bepaalde voedingsbeperkingen eenzaamheid konden oproepen bij zowel kinderen als volwassenen. Zo zagen ze in een van de studies dat als ze volwassenen een dieet lieten volgen dat een gevoel van eenzaamheid kon oproepen.

Dat werd nog meer benadrukt na een onderzoek bij een Joodse feestdag. Wanneer deelnemers herinnerd werden aan het voedsel dat ze niet mochten eten, voelden ze zich slechter. De groep die wel alles mocht proeven, kreeg daarentegen een sterkere band.

Maaltijden kunnen er wel degelijk voor zorgen dat je een betere band krijgt met iemand bevestigt Woolley. In eerdere onderzoeken ontdekte ze dat vreemden het beter met elkaar konden vinden en elkaar meer vertrouwden als ze dezelfde maaltijd nuttigden. Maar dat effect slaat dus volledig om als iemand iets niet mag eten. Ze maken zich zorgen over wat ze wel en niet mogen eten en of anderen hen ervoor beoordelen. En die zorgen slaan al snel om in een gevoel van eenzaamheid. Mensen die zich aan een bepaald dieet moeten houden zouden zich over het algemeen 19% eenzamer voelen dan mensen die dat niet doen, toont een bevraging aan. De studie besloot dat voedingsbeperkingen en eenzaamheid in de lift zitten en vaak hand in hand gaan, al is er meer onderzoek nodig.