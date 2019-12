Studie: loopstijl aanpassen vermindert kans op blessure niet Margo Verhasselt

15 december 2019

09u45

Bron: mindbodygreen 1 Fit & Gezond Het nieuwe jaar staat voor de deur en daar horen naar goede gewoonte ook wat voornemens bij. Gezonder eten, minder drinken en meer sporten prijken hoogstwaarschijnlijk bovenaan het lijstje van velen. Zin om je loopschoenen aan te trekken? Let dan wel even op je loopstijl.

Er werden al wat stemmen voor verheven en er is al wat inkt over gevloeid: hoe loop je nu het best? Voor een nieuw onderzoek, dat gepubliceerd werd in Sports Medicine, bogen onderzoekers zich over de verschillende loopstijlen om te weten te komen welke nu de beste is.

Dus, hiel naar teen of teen naar hiel?

De onderzoekers verzamelden in totaal 53 studies om de impact op de tenen, hiel en middenvoet tijdens het lopen te weten te komen. In het verleden werd vaak beweerd dat als je je voet neerzet van teen naar hiel, dat de beste manier zou zijn om blessures te voorkomen. Maar volgens de hoofdonderzoeker van de studie, Christian Barton, klopt dat toch niet helemaal: “Ons uitgebreide onderzoek toont aan dat iemand vertellen dat ze op hun tenen moeten lopen in plaats van op hun hielen hen minder efficiënt maakt, toch op korte termijn. Daarnaast is er geen bewijs dat op je tenen lopen een betere manier is om blessurevrij te blijven.”

De studie toont daarnaast amper een verschil in blessures aan bij de verschillende loopstijlen. Lopers zouden het best presteren als ze hun natuurlijke loopstijl niet aanpassen. Het onderzoek wijst er dan ook op dat lopers die hun stijl veranderen, vaak minder goed presteren én nog steeds evenveel kans maken op een blessure.