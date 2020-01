Studie: droefheid werkt verslavingen in de hand Margo Verhasselt

13 januari 2020

17u02

Verslaving kan zich op verschillende manieren uiten: drugs, alcohol, shoppen en zelfs eten. Maar nieuw onderzoek toont aan dat vooral emoties de oorzaak zijn voor het uitlokken van verslavend gedrag.

Er wordt al lang gegist naar welke link emoties hebben met verslaving. Daarom ging een team onderzoekers van de universiteit van Harvard op zoek naar een antwoord. Ze bekeken vier studies om tot aan de oorzaak van het probleem te komen.

Om hun onderzoek te staven, analyseerde het team ieder onderzoek uitvoerig. Ze bekeken testen in labo’s die keken naar hoe rokers omgingen met negatieve gevoelens, één studie die bekeek hoe vaak mensen rookten en wanneer ze dat deden, wat bleek? Bij ieder onderzoek leek droefheid de grootste aanzet tot roken te geven.

Een Amerikaanse studie, waaraan 10.000 mensen deelnamen, toonde aan dat hoe droeviger de deelnemers waren, hoe sneller ze naar een sigaret grepen. Een ander onderzoek liet 425 rokers naar video’s kijken en schrijven over hun persoonlijke ervaringen. De deelnemers die keken naar negatieve video’s hadden vaak meer zin om te roken dan de andere deelnemers.

Een derde studie liet 700 deelnemers ook naar video’s kijken en ervaringen uit hun leven neerpennen. Daarna kregen ze de hypothetische vraag of ze liever nu meteen enkele trekjes van een sigaret wilden nemen, of meer later. En opnieuw: de mensen die triestige video’s keken, waren geneigd om sneller te roken.

Tot slot werd in de vierde studie eveneens met triestige video’s gewerkt, alleen hadden de deelnemers dit keer al 8 uur niet gerookt. Na het kijken van de video’s, zag men dat de groep die de droevige video’s keek sneller en agressiever rookten.

Een nieuw perspectief

De hoofdonderzoeker, Charles A. Dorison, geeft aan dat deze ondervindingen een nieuw perspectief geven op de oorzaak van verslavend gedrag. “Over het algemeen werd gedacht dat zowat elk type van negatief gevoel, of het nu angst, stress, verdriet of schaamte is, mensen sneller naar een verslavende drug doen grijpen”, geeft hij aan. “Ons werk toont aan dat de realiteit genuanceerder is dan het idee ‘voel je je slecht? Rook meer.”