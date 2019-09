Studie bewijst: honger is écht een slechte raadgever NA

23 september 2019

10u47

Bron: The Huffington Post 0 Fit & Gezond Een supermarkt binnenwandelen met een grommende maag? Dat resulteert steevast in een winkelkar volgestouwd met allemaal ongezonde lekkernijen. Maar uit een nieuwe studie van de Dundee University blijkt dat honger er ook voor zorgt dat je minder helder kan nadenken over andere belangrijke beslissingen in het leven.

Voor de studie werden proefpersonen verschillende vragen voorgelegd over voeding, geld en andere vormen van beloningen. Ze kregen de vragen op twee verschillende tijdstippen: een keer als ze verzadigd waren en opnieuw toen ze een maaltijd overgeslagen hadden.

Daaruit bleek dat honger de besluitvorming van de deelnemers danig in de war stuurde. Ze waren ongeduldiger waardoor ze meer geneigd waren om genoegen te nemen met een kleinere beloning, in dit geval iets kleiners om te eten dat sneller aangeboden werd. Ze wisten dat ze iets later iets groters gingen krijgen om te eten maar konden niet wachten tot dat moment en aanvaardden de kleine hap. Maar de hongerige proefpersonen namen niet alleen genoegen met minder eten, ze maakten ook andere beslissingen over beloningen die niets met eten te maken hadden.

“Mensen weten dat als ze honger hebben, het geen goed idee is om naar de supermarkt te gaan, omdat ze dan vaak ongezonde keuzes maken. Ons onderzoek toont echter aan dat honger ook andere soort beslissingen kan beïnvloeden”, vertelt hoofdonderzoeker Benjamin Vincent.

“Zo bleek dat als de hongerige proefpersonen bijvoorbeeld gingen praten met een hypotheekadviseur, ze met veel minder genoegen namen dan op het moment dat ze een volwaardige verorberd hadden”, aldus Vincent.

Moet je dus belangrijke beslissingen nemen - zeker op financieel vlak - zorg er dan voor dat je dat nooit doet op een lege maag. Je portefeuille zal je dankbaar zijn.