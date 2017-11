Studie bewijst: hondenbaasjes leven langer ep

Bron: Time 0 Thinkstock Fit & Gezond Moest je nog een reden nodig hebben om je hond een extra knuffel te geven, dan hebben wij goed nieuws voor je. Een studie bij meer dan 3,4 miljoen Zweden heeft aangetoond dat hondenbaasjes langer leven. Een huisdier blijkt extra gezond voor wie geen andere huisgenoten heeft.

De onderzoekers aan de universiteit van Uppsala bestudeerden de gegevens van alle Zweedse mannen en vrouwen tussen 40 en 80 jaar. Ze focusten zich op 3,4 miljoen mensen die geen voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekten hadden in 2001 en volgden hun gezondheidsgegevens gedurende 12 jaar. Zweedse baasjes moeten verplicht hun hond laten registreren en elk bezoekje aan het ziekenhuis komt in een nationale database terecht.

Wat bleek? Hondeneigenaars hebben een lager sterfterisico door cardiovasculaire ziekten in vergelijking met mensen die geen hond bezitten, en ze lopen ook minder risico te sterven aan andere oorzaken. Een hond in huis blijkt vooral positief voor mensen die alleen wonen, dit beperkt de kans op vroegtijdige sterfte bij hen met 33 procent, en beperkt het het risico op cardiovasculaire ziekten met 11 procent.

Waarom zijn honden gezond?

De onderzoekers weten niet waarom honden zo goed zijn voor de gezondheid van hun baasjes. Maar ze vermoeden dat hondenliefhebbers sowieso actiever zijn en een betere gezondheid hebben. Maar hoofdonderzoeker Tove Fall zegt dat het ook mogelijk is dat een hond je verplicht om actief te blijven en gezonder te leven. “Ik heb al verschillende baasjes ontmoet die ervan overtuigd zijn dat een hond de eenzaamheid wegneemt. Ook ontmoet je tijdens wandelingen vaak andere hondeneigenaars.”

Een andere verklaring is dat een hond de gezondheid van het baasje een boost kan geven. Eerdere studies hebben gesuggereerd dat opgroeien met een hond allergieën en astma bij kinderen kan beperken. Ook reageren eigenaars minder fel reageren op stress en herstellen ze van een hoge bloeddruk na een stresserende gebeurtenis.

Fall kan niet met zekerheid zeggen dat een hond je zal helpen langer te leven, maar het is geen slecht idee. “Een huisdier brengt veel vreugde in huis. Dus als je ervoor kan zorgen, dan is een hond aanschaffen zeker het overwegen waard. Er zijn verschillende studies die aantonen dat baasjes meer lichamelijke activiteit krijgen, wat kan leiden tot een langer leven.”