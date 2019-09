StuBru-dj BLACK MAMBA zegt optredens af door acute tinnitus: “Altijd oordoppen dragen is geen goed idee"

25 september 2019

Noena Eze, beter bekend als dj BLACK MAMBA, moet noodgedwongen al haar opdrachten voor de komende maand afzeggen. De muzikante is getroffen door acute tinnitus, ook wel oorsuizingen genoemd. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat 70% van de jongeren tussen 18 en 30 jaar er wel eens last van heeft, 5% van hen chronisch. Alles samen lijdt 20% van de Vlamingen aan een vorm van oorsuizen. Toch kan je veel doen om je oren preventief te beschermen tegen schade.

“De voorbije jaren is er veel aandacht geweest voor de risico’s van lawaaischade”, steekt professor Ingeborg Dhooge, diensthoofd Neus-, keel- en oorheelkunde van het UZ Gent, van wal. De geluidsnormen voor muziekactiviteiten die in 2013 ingevoerd werden, vormden een van de aanleidingen en waren een grote stap in de goede richting. “Maar we zijn er nog lang niet. Hoewel mensen zich nu bewuster zijn van de mogelijke gevolgen van blootstelling aan lawaai, beschermen ze hun oren nog altijd te weinig.” Wie perfect hoort, staat er tenslotte niet bij stil hoe belangrijk een goed gehoor is. Goed zorg dragen voor je oren is dus de boodschap.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bijna drie vierde van de Vlaamse jongeren al te kampen kreeg met oorsuizen nadat ze in een luide omgeving vertoefden. “Als je pech hebt, verdwijnt de ruis of fluittoon niet meer. Dan spreken we van tinnitus”, stelt de arts. “Tinnitus wijst vermoedelijk op een overactiviteit van de centraal-auditieve zenuwbanen. Als je gehoor beschadigd is, komen er minder prikkels door naar het centrale zenuwstelsel. Het is mogelijk dat je gehoorzenuwen dat willen compenseren, waardoor er een verhoogde neurale activiteit ontstaat. Dat mondt uit in een geluid dat alleen jij kan horen: tinnitus. Sommigen ontwikkelen daarnaast een overgevoeligheid voor lawaai. Geluiden lijken luider, alsof je té goed hoort. Soms zo erg dat het pijn doet. Dan spreken we van hyperacusis.” Er bestaat geen medicatie voor. “De behandeling van tinnitus richt zich vooral op leren leven met het geluid. Patiënten krijgen technieken aangereikt om zich niet op het geluid te focussen, zodat het als het ware vermindert. Ook relaxatieoefeningen kunnen nuttig zijn. Soms helpt een hoorapparaatje, zodat de zenuw bijkomende prikkels krijgt en kalmeert. Maar zodra dat uitgezet wordt, bijvoorbeeld in bed, kan het gefluit terugkomen en extra belastend zijn.’ In het geval van hyperacusis komt het erop neer om je oren te trainen, zodat je luide klanken leert verdragen. De professor: “Altijd oordoppen dragen is geen goed idee. Zo verlaag je de geluidsdrempel die je kan verdragen nog meer.”

50% van alle problemen zijn te voorkomen

Je kan niet vermijden dat je gehoor wat vermindert, maar je kan wel voorkomen dat die natuurlijke achteruitgang versterkt wordt door andere factoren volgens de nko-arts. “Gehoorschade is cumulatief, ze stapelt op. Wetenschappers proberen een manier te vinden om haarcellen in het slakkenhuis opnieuw te laten groeien, helaas zonder succes. Zelfs gentherapie of stamcellen kunnen tot nu toe geen oplossing bieden. Kapotte haarcellen krijg je niet meer terug. Hoe meer schadelijke invloeden, hoe meer haarcellen er sneuvelen. Daarom is het zo belangrijk om je oren te beschermen tegen lawaai.”

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan de helft van alle gehoorproblemen voorkomen worden door een goede protectie. “Dat getal is weliswaar wereldwijd”, nuanceert de dokter. “Sommige landen hebben nog een lange weg af te leggen op vlak van geluidsnormen en -bescherming, je kan dat niet vergelijken met België. Toch is het bewezen dat het écht loont om tijdig maatregelen te treffen. We worden steeds ouder, wat betekent dat we ons gehoor alsmaar langer nodig hebben. Hoe snel je gehoor achteruitgaat, is genetisch bepaald. Als het genetisch bepaald is dat jouw trilharen al op jonge leeftijd beginnen af te takelen én je krijgt er nog lawaaischade bovenop, dan is het mogelijk dat je op je tachtigste nog amper hoort.”

Stoppen met roken is goed voor je oren

Maar het is niet alleen belangrijk om je oren te beschermen, het helpt ook om gezond te leven. “Een goede doorbloeding is belangrijk om het binnenoor goed te laten functioneren”, weet dokter Dhooge. “Een te hoge bloeddruk, cholesterol en roken hebben een negatieve invloed op je bloedvaten. Ook die in je oren. Zowel preventief als na de eerste tekenen van gehoorschade helpt een gezonde levensstijl dus.”

Oordoppen bieden bescherming van 5 tot 22 decibel

En wat met oordoppen? “Hoe schadelijk lawaai is, hangt af van de duur en intensiteit”, legt dokter Dhooge uit. “Geluiden onder de 75 decibel (dB) zijn veilig. 80 dB kan je gedurende 8 uur verdragen. Daarna kunnen je trilharen beschadigd raken.” 80 dB is te vergelijken met het geluid van een zware vrachtwagen. Maar ook muziek uit een hoofdtelefoon bereikt makkelijk die grens. Hoe luider een geluid of omgeving, hoe minder lang je je oren eraan mag blootstellen. De professor: “8 uur bij 80 dB is de referentiewaarde. Om veilig te blijven moet je de duur van blootstelling halveren per 3 dB die erbij komt. Op een feestje van 83 dB kan je dus vier uur vertoeven, bij 86 dB twee uur.”

Muziek op fuiven en concerten schommelt vaak rond de maximale wettelijke grens van 95 tot 100 dB. Het spreekt voor zich dat je dan beter oordoppen kan dragen. “Ik zeg niet dat je na één onbeschermde avond blijvende gehoorschade zal oplopen. Hoe gevoelig je bent voor lawaai is persoonlijk. De ene zal elke week zonder bescherming kunnen uitgaan en amper last ondervinden, de ander heeft na één avond al prijs. Het is onmogelijk om van tevoren te weten tot welke categorie jij behoort. Daarom raad ik iedereen aan om het zekere voor het onzekere te nemen.” Zachte, wegwerpbare oordoppen bieden geen optimale bescherming, maar zijn wel goed voor een demping van 5 à 10 dB. De dokter: “Oordopjes op maat zijn uiteraard beter, omdat die gecontroleerd zijn op lekdichtheid en de garantie bieden dat ze het aantal dB dempen dat ze beloven. Afhankelijk van het model bieden ze 15 tot 22 dB bescherming. Zulke oordoppen zijn duurder, maar ze zijn een must voor mensen die vaak blootgesteld worden aan lawaai, zoals muzikanten. Werk je met luide machines, vergeet dan niet om de gehoorbescherming te dragen die de werkgever voorziet.”