Stressvolle job? Dan heb je (als vrouw) meer kans op overgewicht Nele Annemans

29 januari 2019

16u05

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond Dat stress nefast is voor je gezondheid is geen nieuws, maar uit een onderzoek van de universiteit van Göteborg, Zweden, bij meer dan 3.800 werknemers blijkt nu ook dat vrouwen die veel werkdruk ervaren meer gewicht bijkomen dan mensen die geen of minder stress ervaren.

Om het effect van een stressvolle job na te gaan op je gewicht, analyseerden onderzoekers van de universiteit van Göteborg 3.872 deelnemers. Daarbij werd over een periode van 20 jaar de gegevens van hun gewicht en levensstijl bijgehouden. Daarnaast werden ze bevraagd over hoeveel stress ze ervaren op het werk.

Aan het begin van de studie kampte 27% van de vrouwen en 39% van de mannen met overgewicht of obesitas. 10 jaar later, kwam 33,5% van vrouwen en 26% van de mannen 10% of meer van hun lichaamsgewicht aan. De gemiddelde gewichtstoename voor vrouwen bedroeg 4,6 kg en die van de mannen 5 kg.

Nog eens 10 jaar later kwam 48,9% van de vrouwen en 43,7% van de mannen minstens 10% van hun lichaamsgewicht aan. Na 20 jaar liepen de vrouwen gemiddeld met 6,8 kg en mannen 7,2 kg extra rond. Wat vooral verrassend was, was dat vrouwen die een grotere workload ervaren, 20% meer aankwamen dan degenen met een minder stressvolle job.

Jongleren tussen job en huishouden

Dat er meer vrouwen dan mannen met extra kilo’s kampen, komt volgens de onderzoekers omdat vrouwen nog steeds meer moeten jongleren tussen hun drukke job en de verantwoordelijkheid voor het huishouden. “We hebben de onderliggende oorzaak niet onderzocht, maar we kunnen aannemen dat vrouwen die een stressvolle job beoefenen meer kans hebben op overgewicht omdat ze in combinatie met het huishouden minder tijd hebben om naar de sportschool te trekken of gezond te koken en te leven”, aldus hoofdonderzoeker Sofia Klinkgberg.

“Daarnaast kan een stressvolle job je demotiveren waardoor je meer geneigd bent om minder te bewegen en meer te eten”, aldus de onderzoekers. Tot slot zorgt stress ervoor dat je lichaam meer coristol aanmaakt, een hormoon dat ervoor zorgt dat je sneller vet vasthoudt rondom je middel, met het gekende buikje als resultaat.