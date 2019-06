Stress tijdens de zwangerschap leidt tot vruchtbaarheidsproblemen bij jongens NA

05 juni 2019

14u08

Echtelijke ruzies, iemand die plots ziek wordt of andere momenten van stress tijdens de zwangerschap kunnen volgens een nieuwe studie kwalijke gevolgen hebben voor mannelijke nakomelingen.

Mannen van wie de moeder tijdens de zwangerschap veel stress ervoer, kunnen later in hun leven problemen ondervinden om kinderen te krijgen. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Human Reproduction.

Voor de studie werden 2.804 zwangere vrouwen van mei 1989 tot november 1991 geanalyseerd, waarna ook 20 jaar lang de gegevens van hun nakomelingen werden bijgehouden. De vrouwen moesten informatie geven over de stressvolle gebeurtenissen tijdens hun zwangerschap zoals de dood van een familielid of vrienden, echtelijke problemen, een echtscheiding of problemen met de kinderen.

Tot een derde minder sperma

Wat bleek? De mannen die aan het begin van de zwangerschap blootgesteld werden aan stress, hadden minder zaadcellen, een slechtere zaadkwaliteit en minder testosteron dan de mannen van wie de moeder geen stressvolle gebeurtenis ervoer. De mannelijke nakomelingen van wie de moeder drie of meer stressvolle gebeurtenissen ervoer, hadden zelfs 36% minder sperma.

De onderzoekers concluderen dan ook dat stressvolle gebeurtenissen in de vroege fase van een zwangerschap erg nefast kunnen zijn voor het kind, met in het bijzonder voor mannen. Toch wijzen ze er ook op dat andere factoren zoals de levensstijl van de mannen eveneens een rol spelen. Kwam de stress voor in een latere fase van de zwangerschap, werd er ook geen link gevonden met de vruchtbaarheid van de mannelijke nakomelingen. Al blijft het natuurlijk zowel voor de mama in spe als de toekomstige spruit belangrijk dat de moeder zo weinig mogelijk stress ervaart.