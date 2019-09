StorySign-app vertaalt populaire kinderboeken naar Vlaamse Gebarentaal (+ bekijk de campagnefilm van Oscarwinnaar Chris Overton) VW

23 september 2019

13u05 3 Fit & Gezond Vandaag, op de Internationale Dag van de Gebarentaal, lanceert Huawei een StorySign campagnefilm waarin de Vlaamse Otto en zijn familie centraal staan. Het doel hiervan is om meer bewustzijn te creëren rond de brug die slechthorende en dove kinderen maken tussen gebarentaal en geschreven taal.

Wist je dat er wereldwijd maar liefst 32 miljoen dove en slechthorende kinderen zijn? Negen op de tien van hun horende ouders heeft bovendien geen directe toegang tot gebarentaal. Dat zorgt ervoor dat deze kinderen moeite ondervinden om te leren lezen, vaak vanwege een gebrek aan middelen om de brug te slaan tussen gebarentaal en geschreven taal.

Technologiebedrijf Huawei wil vandaag, op de Internationale dag van de Gebarentaal, het bewustzijn hierover vergroten. Dat doen ze door een campagnefimpje te lanceren, waarin de bekende regisseur Chris Overton (die een Oscar won met ‘The Silent Child’) een Vlaams gezin volgt om vast te leggen hoe StorySign - een vrij eenvoudige app- mee kan bijdragen om de wereld van de boeken te openen voor dove en slechthorende kinderen.

StorySign werd vorig jaar al gelanceerd in Vlaamse Gebarentaal, maar kreeg nu een update. De Belgische app is voor het eerst ook beschikbaar voor Apple’s iOS én in American Sign Language. Dat is de meest gebruikte gebarentaal ter wereld. Het principe van de app is bijzonder eenvoudig: Star, het centrale figuurtje van de app, vertaalt een selectie van de meest populaire kinderboekjes naar Vlaamse Gebarentaal. Omdat ouders en kinderen zelf de pagina’s van het boek moeten scannen, ontstaat er een leeservaring op hun eigen tempo. Zo brengt de app meteen ook ouders en kinderen dichter bij elkaar via Vlaamse Gebarentaal.