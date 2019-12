Stoppen met roken zonder bij te komen, zo doe je het

Fit & Gezond James Cooke (35) is gestopt met roken, al is hij daardoor ook 7 kilo aangekomen. En laat de angst om te verdikken veel rokers net tegenhouden om definitief te stoppen. Waar komen die extra kilo’s vandaan en kun je ze tegengaan?

“Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het roken van tabak ons metabolisme, het verbranden van calorieën, een beetje versnelt”, legt tabakoloog Laura Jacobs uit. “Na het stoppen met roken normaliseert ons metabolisme opnieuw. Op je basale metabolisme (de minimale stofwisseling die je lichaam nodig heeft om te overleven, nvdr.) heb je weinig invloed. Ook wordt je gewicht vooral bepaald door de calorieën die je opneemt via voeding en diegene die je gaat verbranden of extra gaat verbruiken.”

Dat bevestigt ook voedingsdeskundige Hella Van Laer. “De nicotine in tabak doet onder andere de adrenaline stijgen en verhoogt de hartslag, wat het metabolisme stimuleert. Er zijn natuurlijk nog veel andere factoren die invloed hebben op het metabolisme, denk aan genen, geslacht, je leeftijd, de hoeveelheid spieren die je hebt, beweging tot zelfs slaaptekort en de invloed van stress. Wat nog een verschil maakt is dat je beter proeft als je stopt met roken, waardoor eten smakelijker wordt. Als vanzelfsprekend gaan rokers vaak meer eten, als ze komaf gemaakt hebben met hun verslaving of afhankelijkheid. Roken vermindert de eetlust bovendien. Tenslotte is er ook nog het copingmechanisme van rokers met stress. Of allerlei andere emoties zoals verveling. Een gewoonte die er heel snel is ingeslopen en vaak ook zeer hardnekkig is. Zij staken voorheen vaak een sigaret op, als ze stress hadden. Eten en drinken is daarvoor helaas vaak het makkelijkste alternatief.”

Hoe voorkom je de extra kilo’s?

“Gezond eten, denk aan voldoende eiwitten en groenten, is uiteraard belangrijk”, vertelt Van Laer. “Sporten kan helpen om het metabolisme een boost te geven én het is een gezond alternatief om met die stress om te gaan. Het copingmechanisme zit vaak heel hardnekkig en diep ingebakken bij rokers, dus je moet echt al aan gedragsverandering gaan doen om dat om te buigen. Voldoende slapen speelt ook een grote rol, aangezien door een slaaptekort het hongerhormoon ghreline toeneemt en het verzadigingsniveau leptine afneemt.”

Jacobs geeft als belangrijkste advies dan weer mee om zo weinig mogelijk ongezonde voeding in huis te halen en te zorgen voor gezonde tussendoortjes om te snacken, bijvoorbeeld gesneden groenten, een appel en suikervrije kauwgom. “Ook een beetje beweging inbouwen helpt. Door te sporten gaan we wat meer calorieën verbranden. Neem de trap op kantoor of maak een wandeling tijdens je pauze. Door te sporten, maak je ook gelukshormoon aan en krijg je een beter humeur.”

