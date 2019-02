#schrijfruimtevol Gesponsorde inhoud Stop met multitasken en focus op één ding: daar word je efficiënter én stressbestendiger van Aangeboden door Partena

21 februari 2019

In de dagelijkse stroom van constante prikkels houden we altijd wel verschillende dingen tegelijk in ons hoofd, of voeren we meerdere taken tegelijk uit. Lijkt efficiënt, maar is het niet. Multitasken geeft vooral stress én je prestaties lijden er onder. De oplossing? Leer opnieuw singletasken. Door vaker met één ding tegelijk bezig te zijn, verminder je de stress in je leven. Dat geeft rust in je hoofd en verhoogt je mentale veerkacht.

Multitasken werkt niet

‘When you are hunting elephants, don’t get distracted chasing rabbits’, stelt de Amerikaanse zakenman Thomas Boone Pickens (°1928), die fortuin maakte in de oliebusiness, maar zich nu met evenveel ijver verdiept in alternatieve energiebronnen. Blijf dus focussen. Dat geldt niet alleen voor grote projecten, ook in je alledaagse werkdag zet je betere prestaties neer, als je je niet constant laat afleiden door voorbij huppelende mails, nieuws-updates of social media-berichten. Door dat soort multitasken - eigenlijk switch je constant tussen verschillende dingen - verlies je namelijk tot 40% van je productieve tijd in vergelijking met singletaskers. Helaas heeft onze geest van nature de neiging om af te dwalen. Hoe omzeil je dat?

Tip 1 - Bepaal je prioriteit: bedenk van welke opdracht je vandaag een prioriteit of ‘olifant’ wil maken en schik alle andere taken daarrond.

Tip 2 - Zorg voor zelfdiscipline: bescherm jezelf tegen die verslaving aan informatie, afleiding en prikkels. Werk met een bordje ‘niet storen’ voor je collega’s (als dat kan). Hang voor jezelf als reminder een foto van een olifant naast je computerscherm. Laat je mailprogramma’s, facebook of nieuwsstroom niet openstaan, maar check die pas - als beloning - wanneer je iets belangrijks hebt afgewerkt. Zet je smartphone zo vaak mogelijk op ‘niet storen’ of berg die weg in je locker.

Tip 3 - Oefen mindfulness: met mindfulness leer je onder meer om je aandacht te richten door op één ding te focussen. Als je dit een paar keer per week bewust oefent, zal het beter lukken om ook op andere momenten, tijdens je werk bijvoorbeeld, geconcentreerd te blijven. Een eenvoudige oefening: ga rustig zitten, sluit je ogen en let een paar minuten alleen op je ademhaling. Waar voel je een inademing? In je keel, borstkas of buik? En waar voel je de uitademing? Op dezelfde plaats of ergens anders?

Tip 4 - Zorg voor ruimte: Intense vergadering gehad? Drukke werkdag doorstaan? Stort je niet onmiddellijk op alle gemiste oproepen, binnengelopen mails, tweets of nieuwsberichten. Want daarmee pomp je alleen nog meer info in je drukbezette brein. Zet liever even alle hersenwerk opzij: ga tien minuten wandelen, eet of drink iets, maak een luchtig praatje met een collega, ga uit de bol gaan op je favoriete song... Zo geef je je hoofd de tijd om alle informatie van de afgelopen uren te laten bezinken, te verwerken en op te slaan. Dat is niet alleen goed voor je veerkracht, maar ook voor je prestatievermogen: oplossingen, verbanden en creatieve ideeën komen vooral op momenten dat er ruimte is, dus wanneer je daar niét bewust mee bezig bent.

