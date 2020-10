Partena Gesponsorde inhoud Stifttand, implantaat of kroon: Wat is het verschil en hoeveel kosten ze? Aangeboden door Partena

08 oktober 2020



Een stifttand biedt de ideale oplossing bij het verlies van een tand. Vandaag worden stifttanden echter minder vaak geplaatst, maar kiezen tandartsen eerder voor implantaten en kronen. Maar wat kosten deze tandcorrecties nu? En wat zijn de verschillen?

Implantaten

Vaak vergelijkt men een implantaat met een stifttand. Een implantaat is geen valse tand, wel een valse wortel die dient als steun voor een valse tand zoals een kroon. Deze valse wortel is een titanium schroefje dat in het kaakbot gedraaid wordt. Hierop plaatsen ze dan een brug, kroon of kunstgebit. Omdat de zenuw al weg is, is het plaatsen van een implantaat pijnloos.

Kronen

Een kroon is een tandprothese die men over een bestaande tand plaatst. Ze slijpen je eigen tand dan tot een punt en daarover komt de kroon te zitten.

Stifttanden

Een stifttand is een compleet nieuwe tand, het is een staafje met daarop een tandkroon. Dit staafje wordt in de wortel aangebracht. Met een stifttand herstelt men een gebroken of slechte tand. Tandartsen maken hiervan vaak gebruik wanneer de tandwortel nog gezond genoeg is, maar de tand te hard beschadigd is om deze te herstellen. Een stifttand is een volledig nieuwe tand die in de kaak verankerd wordt.

Het prijskaartje

De gemiddelde prijs van deze tandzorg kan al snel oplopen. Voor een kroon kom je op 750 euro, voor een implantaat is dat al 2.000€. Door deze prijs moet je je alleszins niet laten tegenhouden. De tandverzekering Dentalia Plus van Partena Ziekenfonds biedt een terugbetaling tot 1.250 euro per persoon per jaar voor een tandprothese, tandimplantaat, stifttand of kroon.

