Sterren gebruiken olijfolie als bodymilk, maar is dat een goed idee? Liesbeth De Corte

11 juli 2019

07u55 2 Fit & Gezond Wat hebben sterren als Emma Stone, Kylie Jenner en Julia Roberts gemeen? Ze gebruiken alle drie blijkbaar olijfolie om hun velletje te onderhouden. Iets om thuis uit te proberen of toch niet? Wij vroegen advies aan dermatoloog Ingrid Van Riet.

Een goede scheut olijfolie kan niet alleen wonderen doen voor je vinaigrette, maar ook voor je huid. Dat beweert althans Emma Stone. In een interview met Marie Claire heeft de actrice verteld dat ze een grote fles olijfolie in haar badkamer heeft staan. “Af en toe smeer ik het zelfs op mijn gezicht en ruik ik naar focaccia. Sexy”, zei ze al lachend. Ook in het magazine Glamour heeft de Amerikaanse al gelijkaardige uitspraken gedaan. Als ze last heeft van een droog velletje, zou ze olijfolie gebruiken om het weer zachter te maken.

Niet alleen Emma Stone zweert trouwens bij olijfolie. Ook Kylie Jenner en Khloe Kardashian maken zich sterk dat olijfolie - in combinatie met een scrubspons - handig is om de huid te exfoliëren. Dat geldt eveneens voor actrice Julia Roberts trouwens, die enkele druppels olie mengt met warm water om zichzelf te masseren. Maar is dat wel zo’n goed idee?

Crème op maat

“Wereldwijd zijn er veel mensen die oliën gebruiken om hun huid mee te verzorgen. Denk maar aan arganolie, sesamolie of avocado-olie”, reageert dermatoloog Ingrid Van Riet van de Carpe-kliniek. “Die bevatten stuk voor stuk essentiële vetzuren, maar dat zijn allemaal heel grote moleculen die niet tot de diepere lagen van de huid doordringen. Olijfolie heeft met andere woorden een afsluitend effect, net als een verband, waardoor het de verdamping en uitdroging van de huid tegengaat. Maar je huid écht verzorgen en hydrateren zal het niet doen.”

Bovendien is iedereen anders en heb je eigenlijk een crème op maat nodig die aangepast is aan je huidtype. “Iemand met een hele vette, gevoelige huid geef ik een totaal andere crème dan iemand met een droge, fijne huid”, bevestigt Van Riet. “Mensen met een vette huid die toch olijfolie smeren, kunnen bovendien grote poriën en zelfs acne krijgen. Zelfs op hun benen. Misschien dat het voor sommige mensen werkt, maar ik zou dit advies nooit aan onze patiënten geven.”

Wil je toch eens uittesten of je van olijfolie ook een streelzachte huid krijgt? “Dan heb je nadien afwasmiddel nodig om je af te wassen”, grapt Van Riet. “Je hele lichaam insmeren, lijkt me niet echt praktisch. Begin met je lippen, nagelriemen of voeten. Daar heb je geen poriën en kan je dus achteraf ook geen puistjes krijgen”, besluit de dermatoloog.