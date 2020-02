Sterkere spieren zonder rugklachten? Draag eens wat vaker een rugzak (+ onze favorieten!)

24 februari 2020

11u06

Bron: Mindbodygreen, acatoday 0 Fit & Gezond Volgens nieuw onderzoek dat American Journal of Health Education publiceerde, versterkt een zwaardere rugzak de rompspieren en kan het leiden tot een betere fysieke gezondheid.

Een studie uitgevoerd door kinesisten aan de Rice University in Houston wees uit dat het dagelijks dragen van een rugzak de rompspieren en het uithoudingsvermogen verbetert. Onderzoekers vergeleken de gegevens van 132 studenten tussen 12 en 17 jaar oud. De ene helft van de groep kreeg thuisscholing, het andere deel ging naar een openbare school. De testen bestonden uit BMI-metingen, testen op uithoudingsvermogen en het uitvoeren van een bepaald aantal sit- en push-ups. Bij het vergelijken van beide groepen merkten de onderzoekers bij de thuisgeschoolde groep weinig verschil in het BMI van de jongeren. Maar deze groep had wel minder buikspieren, een lager uithoudingsvermogen en konden het vooropgestelde aantal push-ups niet uitvoeren.

Een rugzak met wat inhoud zorgt dus voor een versteviging van de spieren. Maar wanneer is je rugzak té zwaar? Bij kinderen mag deze niet meer dan 10% van het lichaamsgewicht wegen. Hun spieren zijn namelijk nog volop in ontwikkeling. Voor volwassen ligt die grens op 20%. Te zware rugzakken leiden tot hevige pijnen in schouders, nek en rug. Het is dus belangrijk om je rugzak niet vol te stouwen met onnodige ditjes en datjes.

Aandachtspunten

Zowel voor kinderen als voor volwassenen is het dus belangrijk de rug, schouders en nek niet te zwaar te belasten. Rekening houden met verschillende zaken bij het kiezen van een tas is van belang. Iedereen heeft baat bij een sterke rug zonder klachten en pijn. Hij moet namelijk nog je hele leven mee. Deze tips kunnen daarbij helpen:

1. Kies een rugzak met verschillende compartimenten. Zo kan je de inhoud goed positioneren. Stop puntige of grote voorwerpen niet in het gebied dat rust op je rug.

2. Groter is niet per se beter. Hoe ruimer je rugzak, hoe meer je de neiging hebt om de zak te vullen en hoe zwaarder hij wordt.

3. Draag je rugzak zo veel mogelijk met beide schouderbanden. Door de rugzak om één schouder te gooien ontstaat er een onevenredige gewichtsverplaatsing naar één kant. Dit kan leiden nek- en spierspasmen en lage rugpijn.

4. Kies een tas waarbij de schouderbanden verstelbaar zijn. Zo kan je de tas aanpassen naar jouw lichaam. Te losse riemen laten de tas ongemakkelijk bengelen wat kan leiden tot een verkeerde uitlijning van de ruggengraat met pijn tot gevolg.

