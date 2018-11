Stel al je vragen aan onze voedingsexpert: wat helpt écht om overtollig vet kwijt te geraken? Redactie

06 november 2018

08u19 0

Dit weekend legden sportkinesist Lieven Maesschalck en voedingsdeskundige Julie Turelinckx al uit wat je kan doen om van dat buikje af te geraken. Wat je best eet, wat je best vermijdt en welke oefeningen je kan doen. Want zo’n buikje mag dan al niet mooi zijn, gezond is het nog veel minder. Maar misschien zit je nog met een aantal vragen? Of heb je vragen over die extra laagjes vet die aan je billen, armen of andere plekken blijven kleven. Stel je vraag hier, en wij leggen de meest voorkomende, óf meest originele vragen, voor aan onze twee top-experts. De antwoorden lees je binnenkort exclusief in HLN+

Bezig met laden...

Lees ook: Voedingsexpert onthult hoe je van dat vervelende buikje verlost raakt