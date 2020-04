Steentje bijdragen? Word crisisvrijwilliger Margo Verhasselt

08 april 2020

15u10 0 Fit & Gezond Wil je graag je steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus? Dat kan. Ben je minstens 16 jaar en jonger dan 65, verkeer je in een goede gezondheid, behoor je niet tot een risicogroep én kan je je minstens een halve dag per week vrijmaken? Dan kan je Wil je graag je steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus? Dat kan. Ben je minstens 16 jaar en jonger dan 65, verkeer je in een goede gezondheid, behoor je niet tot een risicogroep én kan je je minstens een halve dag per week vrijmaken? Dan kan je crisisvrijwilliger worden bij het Rode Kruis.

Dat het coronavirus sterk aanwezig is in ons land werd de voorbije weken alsmaar duidelijker. Bloedcollectes, woonzorgcentra en andere instellingen zijn zich dan ook al een tijdje zo goed mogelijk aan het voorbereiden op personeelsuitval. Helpende handen? Die zijn zeker welkom.

Als crisisvrijwilliger ga je meewerken aan logistieke taken, bijvoorbeeld bedden opmaken of maaltijden rondbrengen. Hier help je niet alleen de hulpbehoevende mensen mee, je ondersteunt ook het medisch personeel dat zich kan bezighouden met andere taken.

Gisteren werd al bekendgemaakt dat zorginstellingen die snel en gericht vrijwilligers zoeken een beroep kunnen doen op de website www.helpdehelpers.be. Ook vrijwilligers, met én zonder medische achtergrond, kunnen zich rechtstreeks aanmelden op het platform, deelt Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V) mee.

Minister Beke lanceerde eerder al een oproep aan personen met een medische achtergrond, zoals (gewezen) artsen, paramedici, verpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen om zich bij Zorg en Gezondheid te melden als vrijwilliger. Intussen hebben zich al ruim 3.500 vrijwilligers aangemeld voor die reserve. “Ondertussen meldden ook heel wat niet-medische vrijwilligers zich spontaan aan, om zorginstellingen administratief of logistiek te ondersteunen waar nodig”, klinkt het in een persbericht.