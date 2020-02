Gesponsorde inhoud Steeds meer vrouwen worden lastiggevallen in de fitness: “Alsof de ongewenste avances inbegrepen zijn bij het abonnement” Valérie Wauters

18 februari 2020

09u02 0 Fit & Gezond De sportschool zou een omgeving moeten zijn waar we ons veilig voelen en ongestoord aan ons fysieke welzijn kunnen werken. Toch horen we steeds vaker stemmen opgaan van vrouwen die zich niet meer op hun gemak voelen in de fitness. Wij luisterden naar jullie verhalen, en werden meteen overvallen door een ongemakkelijk en tegelijkertijd pijnlijk herkenbaar gevoel.

“Dat zal dan toch enkel en alleen maar gebeuren in de budgetfitnessketens. In de tientallen vestigingen van de keten die ik al 40 jaar beheer is dit nog NOOIT voorgevallen.” De eerste mail die in mijn mailbox valt, is er eentje van de, u raadt het al, mannelijke uitbater van een niet nader genoemde groep sportscholen. “Ik wil niet aan victim blaming doen, maar ...” begint de tweede reactie die ik binnenkrijg. “Hoe komt het dat vrouwen het altijd koud hebben, maar wel in hun beha gaan sporten? En al die make-up die ze dan dragen, waar is dat voor nodig?!”

De toon voor dit artikel is meteen gezet. Het feit dat dit de eerste reacties zijn die ik binnenkrijg, maakt de getuigenissen van de vrouwen die ik daarna ontvang des te schrijnender. Daarnaast is het opvallend dat de meeste vrouwen liever niet hebben dat hun echte naam bij hun getuigenis verschijnt. “Ik wil hier liever niet in het dagelijkse leven over aangesproken worden”, klinkt het haast verontschuldigend. Alsof ze er op één of andere manier zelf gevraagd zouden hebben om betast, begluurd of nagefloten te worden.

“Hij nam me bij de arm en zei me dat ik kon ophoepelen”

“Mijn verhaal speelt zich af in een iets duurdere fitnessketen. Zeker geen ‘Basic Fit’ of dergelijke”, mailt Anne me. “Het is ook nooit één specifieke ‘groep’ of ‘kleur’ die zich aan de praktijken waarover ik je ga vertellen schuldig maakt, moest je je dat afvragen. Blijkbaar wanen alle mannen zich professionals, als ze een jonge vrouw bij de gewichten spotten. In de meeste gevallen blijft het gelukkig bij ongevraagde hulp. Dan komt één of andere kerel zich moeien door me haarfijn uit te leggen wat ik allemaal verkeerd doe. In een iets extremer geval probeert zo’n man me van mijn toestel te verwijderen, om te tonen hoe het wél moet. Wanneer ik dit vriendelijk maar kordaat weiger valt dat meestal niet in goede aarde en druipt de heer in kwestie af, vaak met de nodige commentaar.”

“Jammer genoeg heb ik ook al met een extremer geval te kampen gehad. Tijdens het squatten was er een groepje luide jonge mannen in mijn buurt aan het trainen. Op een bepaald moment kwam er eentje van hen voor me staan, om mijn bewegingen te bekijken. Ik voelde me op dat moment nog niet ongemakkelijk, maar dat veranderde snel. Zonder een woord te zeggen maakte hij een handbeweging om aan te tonen dat mijn benen volgens hem niet in de correcte positie stonden. Toen ik niet meteen van positie veranderde, kwam hij naar me toe om mijn benen verder uit elkaar te plaatsen. Hierop stopte ik mijn oefening, en vroeg ik hem voortaan zijn feedback én zijn handen voor zich te houden.” “Normaal gezien reageer ik nooit zo, maar ik voelde me zo ongemakkelijk dat ik wel iets moest zeggen. Zijn reactie én die van zijn vrienden was echter ongezien. Hij riep dat ik een pretentieuze, omhooggevallen trut was, en dat een hoer als ik zich beter wat zou gedragen als een man zijn hulp aanbiedt in de fitness. Toen ik durfde antwoorden dat ik geen hulp nodig had, nam hij me bij de arm en zei hij dat ik maar beter kon ophoepelen.” “Ik was volledig in shock. Des te meer omdat niemand rondom me zijn hulp aanbood om de gemoederen te bedaren. Toen ik naar het personeel van de zaak stapte, werden de kerels in kwestie kort op de vingers getikt, maar mochten ze gewoon verder blijven sporten. Ik ben sindsdien nooit meer naar de sportschool geweest in België. Gelukkig woon ik ondertussen al even in Noorwegen. Waarom dit relevant is? Het aantal keer dat ik me in een Noorse fitness onveilig voelde? Nooit. Het aantal keren dat een man me overviel met ongevraagd advies in de Belgische sportschool? Elke keer. Alsof de ongewenste avances bij de prijs van het abonnement inbegrepen zijn.” “Hij sportte die avond niet, maar achtervolgde me van toestel naar toestel” Het verhaal van Lio dateert al van enkele jaren geleden, al lijkt het voor haar alsof het pas gisteren gebeurde. “Ik ging vaak fitnessen”, herinnert Lio zich. “Eerst met vrienden, maar nadat die één voor één afhaakten ook alleen. Ik bleef daarbij vooral bij de cardiotoestellen, omdat deze toch wel gekend staan als de zogenaamde ‘vrouwenkant’ van de fitness. Toen ik op een dag aan het sukkelen was met één van de toestellen, kwam een vriendelijke man me helpen. Ik was toen nog jong (23, nvdr.), behoorlijk naïef, en vond het vooral erg behulpzaam van hem. Voor mij was zijn hulp op dat moment zeker welkom, al was ik ook niet meteen op zoek naar een nieuwe fitnesspartner. Toch installeerde de man zich prompt op het toestel naast mij, om een babbeltje te slaan. Hij vertelde me dat hij 37 was, getrouwd en vader van twee. Het feit dat hij twee kinderen had, stelde me op dat moment gerust. Ik vertelde hem mijn naam, maar besloot verdere persoonlijke gegevens voor mezelf te houden. Toen ik een half uurtje na het thuiskomen van de fitness Facebook opende, zag ik dat hij me een vriendschapsverzoek had gestuurd, hoewel ik hem nooit mijn familienaam had verteld. Jong en naïef als ik was, heb ik het verzoek toch aanvaard. Wat volgde was een niet-aflatende stroom aan complimenten. Toen ik de volgende ochtend opstond, merkte ik dat ik ‘s nachts een tiental privéberichten van hem had gekregen. Ik beantwoordde er één. De daaropvolgende dagen speelde er zich een gelijkaardig scenario af. Het gekke was dat ik amper reageerde op zijn berichten, maar hij toch een soort conversatie in stand hield, alsof ik wél op elk bericht had geantwoord.” “Toen ik enkele dagen later weer ging sporten, stond hij me al aan de inkom op te wachten met een cd in zijn hand. Hij had een soort mixje gemaakt met de beste nummers van Michael Jackson, omdat hij op Facebook had gelezen dat dit mijn favoriete artiest was. Vervolgens vroeg hij me wanneer we samen een chocolademelk gingen drinken, omdat hij op mijn oude Netlog-pagina had gezien dat dit mijn favo drankje was. Die avond heeft hij trouwens niet gesport, maar als een hond achter me aangelopen om me lastig te vallen bij ieder toestel. Toen ik me écht ongemakkelijk begon te voelen, heb ik hem dat ook rechtuit gezegd. Hij droop af. De volgende keer was hij er echter weer ... Toen werd ik gelukkig ‘gered’ door een andere man, die al een tijdje in de gaten had dat er iets niet pluis was. Dat een andere kerel me te hulp kwam, schoot bij mijn ‘aanbidder’ in het verkeerde keelgat. Toen ik thuiskwam, ontdekte ik tal van verwijten, afgewisseld met complimenten, in mijn privéberichten op Facebook. Mijn mailbox zat plots vol met pagina’s aan lelijke, romantische en vuile berichten. Hij bleek ook te weten waar ik werkte en welke shiften ik draaide. Ik veranderde de momenten waarop ik ging sporten, maar telkens opnieuw kwam hij achter mijn nieuwe sportschema.” “Het werd helemaal eng toen ik na een avondje stappen met vriendinnen een mail in mijn inbox vond met alle details over waar ik die avond was, met wie en wat ik dronk. Hij had een uur in de regen naar me zitten kijken. Op hetzelfde moment kwam dat bericht ook binnen op mijn gsm. Tot de dag van vandaag heb ik geen idee hoe hij aan mijn nummer is gekomen. Ik trok mijn stoute schoenen aan en dreigde ermee naar de politie te gaan. Hij lachte me vierkant uit, zei dat ik mezelf veel te goed vond, want dat hij nooit op mij zou vallen. Hij sloot af met het dreigement dat hij me wel eens zou krijgen. Sindsdien ben ik niet meer naar de sportschool durven gaan. Enkele jaren geleden hoorde ik van een kennis een verhaal dat heel erg op het mijne leek. Ik vroeg haar meer info over haar stalker: het bleek dezelfde man.” De verhalen van Anne en Lio zijn helaas maar het topje van de ijsberg. Mijn mailbox loopt gestaag vol met reacties die één voor één schrikbarend hard op elkaar lijken. Zelfs de stalking waaraan Lio ten prooi viel na een bezoek aan de fitness blijkt geen alleenstaand geval. Een reactie van een mannelijke lezer vat het misschien nog het best samen: “De sportschool is een jungle, en een mooie vrouw is helaas een makkelijke prooi.”