Steeds meer vrouwen ouder dan 40 kiezen voor IVF: “Vanaf die leeftijd word je als onvruchtbaar beschreven”

Fit & Gezond Ondanks de slogan ‘een slimme meid krijgt haar kind op tijd’, wachten steeds meer vrouwen langer met kinderen krijgen. Want er moet nog gestudeerd worden, we moeten een groot deel van de wereld zien én als het even kan ook nog carrière maken. In ons land starten jaarlijks meer dan duizend vrouwen van 40 of ouder met een IVF-traject, dubbel zo veel als 10 jaar geleden. Een goed idee? Wij vroegen het aan professor Herman Tournaye, diensthoofd van de Brusselse fertiliteitskliniek.

De succesverhalen van vrouwen die op hun 40ste een kind krijgen, zijn alomtegenwoordig: de ene ster na de andere besluit om op tram 4 aan gezinsuitbreiding te doen. Ook in België zit een kind krijgen wanneer je niet meer piepjong bent in de lift. Al moet het dan vaker met een helpende hand.

We kunnen de vruchtbaarheid van een vrouw aflezen op een curve, legt professor Herman Tournaye uit. “Een vrouw tussen 20 en 32 jaar oud is in haar optimale vruchtbare periode. Daarna gaat dat in sneltempo naar beneden, tot begin 40. Eens boven de 40 kunnen we hen zelfs als onvruchtbaar bestempelen. Eigenlijk kan je dus stellen dat je fertiliteit naar beneden gaat vanaf je 35ste.”

Eigenlijk is het vrij simpel, onderstreept Tournaye. “Omdat een vrouw van 35 maar half zo vruchtbaar is als iemand van 30, zal zij er tweemaal langer over doen om zwanger te raken. In principe heeft het dus allemaal te maken met hoeveel geduld je hebt. Iemand die op haar 38ste nog twee kinderen wil, moet beseffen dat het misschien een beetje laat is om nog op een vlotte manier twee kinderen te krijgen.”

Slinkende slaagkans

En dan vinden mensen hun weg naar fertiliteitscentra. Volgens de Belgische cijfers in 2017 was ongeveer 1 op de 4 vrouwen die met IVF begonnen ouder dan 40 jaar. “Een kwart is zeker niet weinig. De meesten zijn tussen de 40 en 43 jaar oud, en daar is een simpele verklaring voor. Zij kunnen een terugbetaling krijgen. Voor oudere vrouwen is het vaak te duur en is de kans op slagen te laag. Dan beginnen ze er vaak niet meer aan.”

Maar hoe groot is de kans dat een vrouw van boven de 40 effectief een baby krijgt? “In de leeftijdscategorie van 40 tot 43 jaar in België zien we dat de slaagkans op een kind per IVF-ronde rond de 8% ligt. Kijken we naar de groep 43 tot 45-jarigen, dan is de slaagkans slechts 2,5%. Vanaf 46 jaar mag je in België geen cyclus meer starten met eigen eicellen.”

Dat kan wel met eicellen van een donor, legt Tournaye uit. “Hierbij neem je de kansen van de donor over. Daarom zoeken wij donoren die jonger dan 35 jaar zijn. Dat maakt het proces opnieuw veel vlotter. Al mag je niet vergeten dat zo’n donatie niet simpel is. Eerst onderga je een hormoonbehandeling, dan volgt een kleine ingreep waarbij we de eicellen wegplukken. Daar kruipt tijd, moeite én geld in. De wet voorziet immers dat de onkosten van de donor vergoed moeten worden. In totaal kom je al gauw op een bedrag van 2.000 euro uit, want je moet zelfs hun parkeertickets en dergelijke betalen. Boven de 43 jaar hebben vrouwen geen recht meer op een terugbetaling voor IVF, dan heb je al snel te maken met een prijskaartje van 3.000 euro.”

Risicoprofiel

“Hoe ouder een vrouw is wanneer ze zwanger wordt en gaat bevallen, hoe meer kans ze heeft op een hoge bloeddruk, zwangerschap-diabetes en gelijkaardige complicaties”, vertelt de professor. “Maar je moet ook eerlijk zijn: waarom zijn wij er als gynaecoloog? Dat zijn allemaal zaken die mooi opgevolgd kunnen worden. Anderzijds kan je ook een risicoprofiel opstellen. Want je kan medisch vrij goed inschatten of het risico te groot is. Als die vrouwen goed opgevolgd worden, valt dat eigenlijk allemaal wel mee. Al is een zwangerschap op die leeftijd nog steeds beter te vermijden.”

