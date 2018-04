Steeds meer vrouwen kampen met zwangerschapsdiabetes en dat is allesbehalve goed nieuws Jente Hautekeete

Bron: mamaenzo, Zoet Zwanger, HLN 1 Fit & Gezond Steeds meer vrouwen krijgen zwangerschapsdiabetes in ons land, zegt Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA), die de cijfers opvroeg bij minister van Volksgezondheid De Block. Dit is slecht nieuws aangezien deze vrouwen in de jaren na de bevalling een verhoogd risico hebben om diabetes type 2 'ouderdomsdiabetes' te krijgen.

Risicostadium

Zwangerschapsdiabetes treedt vooral op in de tweede helft van de zwangerschap. Je bevindt je in de risicozone wanneer diabetes in de familie voorkomt of je al eerder zwangerschapsdiabetes hebt gehad. Ook vrouwen die last hebben van overgewicht, een hoge bloeddruk of die op latere leeftijd zwanger worden, moeten oppassen. De diagnose gebeurt best zo vroeg mogelijk zodat de gevolgen voor moeder en kind beperkt blijven. Je ongeboren baby kan erdoor bijvoorbeeld te zwaar worden waardoor de bevalling misschien moeizamer verloopt en de kans op een keizersnede of schouderontwrichting toeneemt. Ook zal het de hoeveelheid vruchtwater en de kans op vroeggeboorte vergroten.

Meestal verdwijnt deze vorm van diabetes 24 uur na de bevalling, maar je kan voor de zekerheid best in de jaren die volgen jaarlijks een bloedtest afnemen. Naar schatting krijgt 1 op de 20 vrouwen te maken met zwangerschapsdiabetes. Uit onderzoek van de Diabetes Liga blijkt dat in de zes jaar na de bevalling zo’n 35 % van deze vrouwen diabetes type 2 of een voorstadium van de aandoening ontwikkelt.

Preventie

Een wondermiddel om zwangerschapsdiabetes te voorkomen bestaat jammer genoeg niet. Maar de Diabetes Liga geeft toch enkele tips mee:

• Je bloedglucose jaarlijks laten controleren

• Het eten van gezonden voeding. Een lijst met voorbeelden kan je vinden op de site.

• Een gezond gewicht bereiken. Door bijvoorbeeld je eetpatroon aan te passen en borstvoeding te geven, indien nodig kan je beroep doen op een deskundige om veilig af te vallen.

• Elke dag minstens 30 minuten een matig intensieve fysieke activiteit uitvoeren. Goed doorstappen of zwemmen bijvoorbeeld, na de zwangerschap kan je dit opbouwen.

Zoet Zwanger is een initiatief van de Diabetes Liga om vrouwen beter te informeren en begeleiden. Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben of hebben gehad kunnen zich bij hen registreren. Wie zich registreert krijgt jaarlijks een uitnodiging om bij de huisarts de glucose op te meten, zo zorgen ze voor een goede opvolging.