Start to marathon: “We hebben het overleefd” NINA-redactrice Sophie (28) traint voor de marathon van Rotterdam. Gisteren was het zover. Sophie Vereycken

08 april 2019

14u07 0 Fit & Gezond En dan was het 7 april. De dag van de marathon. De dag die maandenlang nog zo veraf leek, was plots beangstigend dichtbij, ondertussen is het alweer achter de rug. Hoe dat ging? Wel ...

Als u dit leest, wilt dat zeggen dat ik erin geslaagd ben om van mijn bed tot aan mijn bureau te strompelen. En dat vind ik vandaag eigenlijk al goed nieuws. Minder goed nieuws: op het uitgebreide verslag van de grote dag zal u nog een weekje moeten wachten. Naar mijn eigen bescheiden mening heb ik immers wel een dagje vrijaf verdiend. Wat ik wel al kan vertellen is dat het gewoon keihard gelukt is. Ik heb de 42,195 km uiteindelijk afgelegd in 3u47. Iets trager dan gepland (het hoe en waarom leest u uiteraard volgende week), maar ik ben er daarom niet minder blij mee.

Wel ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken voor de afgelopen maanden.

Mijn liefste familie en vrienden, om de longen uit hun lijf te schreeuwen langs te kant, en er bijna een jaar lang mee te kunnen leven dat ik steeds bezweet of te laat op een afspraak aankwam omdat ik eerst nog een training moest afwerken.

Iedereen die hier wekelijks heeft meegevolgd, mij heeft gemaild en succes gewenst. Dankjewel!

Martijn en de mensen van Bakala Academy, om week na week een zorgvuldig trainingsschema op te stellen en lijdzaam toe te kijken hoe ik dat week na week compleet door elkaar gooide om het toch maar binnen mijn agenda te laten passen.

Ruben en het team bij Health in Progress om mij blessurevrij aan de start te krijgen en voor de gratis portie relativeringsvermogen die bij de prijs was inbegrepen. Want trainen voor zo'n marathon valt eigenlijk best mee, toch.

Pieter, die hier eigenlijk niets mee te maken heeft, maar ik ooit na een gin-tonic teveel op beloofde om hem te vermelden op HLN (Pieter, nu wil ik u niet meer horen).

Jelle, mijn man, om zo vaak mee te gaan lopen. Om mij te laten zeuren als dat nodig was en me daar vervolgens hoffelijk op te wijzen. Om bereid te zijn de Ronde Van Vlaanderen te missen. En om net voor de start razendsnel naar terug de parking te fietsen omdat dit stresskonijn op de valreep besloot dat ze toch een andere broek wilde aandoen (aan iedereen op de Coolsingel die getuige was van mijn onelegante kledingwissel en bijhorende derrière: sorry not sorry).

En tot slot: ook een beetje mezelf. Omdat ik die laatste kilometers uiteindelijk toch maar mooi helemaal zelf gestrompeld heb.