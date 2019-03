Start to marathon: “Shit happens” NINA-redactrice Sophie (28) traint voor de marathon van Rotterdam. Elke maandag lees je hier hoe goed (of net niet) dat gaat. Sophie Vereycken

04 maart 2019

16u06 0 Fit & Gezond Maandenlang verkondigde ik het aan iedereen: 2019 wordt het jaar van mijn allereerste marathon. Van het soort dat niets met Netflix te maken heeft, maar alles met bloed, zweet en - spoiler - vooral veel tranen zodra ik besef waar ik aan begonnen ben. In juli 2018 startte ik met trainen, op 7 april 2019 is het eindelijk zover. Iedere maandag lees je hier het verslag.

Er zijn een aantal zekerheden in het leven. Dat slechts één handje chips eten onmogelijk is. Dat je al-tijd je neus moet snuiten wanneer je net je nagels gelakt hebt. En dat iedere duurloop eindigt in een sprintje richting toilet. Want 15 kilometer nadat ik thuis vertrokken ben, wordt in mijn darmen eveneens een startschot gegeven.

Het betere Google-werk leert mij al snel dat ik niet alleen ben. Maag- en darm-klachten bij het hardlopen zijn doodnormaal. En ze komen vaker voor bij vrouwen en bij jongeren. Goed om te weten, maar het helpt me weinig wanneer ik in het midden van mijn looproute constateer dat het dichtstbijzijnde toilet nog zo'n 8 kilometer verder hobbelen is, lippen én billen strak op elkaar. Dus stel ik de vraag aan Martijn Redegeld, sportnutritionist bij Bakala Academy, waar ze wekelijks mijn loopschema opstellen. “Het klopt dat heel veel lopers hier last van hebben. Vooral bij langeafstandslopers komt het vaak voor. De exacte oorzaak is niet heel duidelijk, maar het heeft waarschijnlijk te maken met de beweging die we maken tijdens het lopen. Door de specifieke loopbeweging klotsen de maag en de darmen heen en weer. Je loopt ze als het ware los, waardoor ze gestimuleerd worden.” Vaak is het bij wedstrijden zelfs nog erger, omdat er dan ook een gezonde dosis spanning bij komt kijken. Verhalen genoeg van marathonlopers die de finish haalden, maar het toilet dan weer niet. Met prachtige foto’s als resultaat (googelen op eigen risico).

Of ik er iets aan kan doen? Niet echt, klinkt het teleurstellende antwoord. Licht verteerbaar voedsel eten, en veel uitproberen, is de boodschap. Kortom: shit happens. Al maakt dat die aankomende marathon er niet minder spannend op. Iets dat ook onze hoofdredacteur, zelf trouwens ook een fervent marathonloper, niet ontgaan is. “Nog niet te veel zenuwen,” vraagt hij wanneer ik hem tegenkom op dé ontmoetingsplek van het bedrijf, kortweg: de koffie-automaat. Ik geef toe dat de spanning stilaan begint te komen. “Niet te veel zorgen maken,” raadt hij aan. “Dat loopt wel los.” Weet hij veel dat het nu net dát is waar ik bang voor ben.

Mijn tips voor collega-lopers met overijverige darmen:

• Als ik een lange duurloop (20km of meer) op de planning heb staan, let ik meestal twee dagen op voorhand al op mijn voeding. Dat wil zeggen: geen heel vette of pikante maaltijden, niet te veel alcohol en minderen met cafeïne.

• Net voor de duurloop eet ik maximum twee uur op voorhand, en liefst zo licht mogelijk: yoghurt met wat fruit en een klein beetje havermout.

• Ik plan mijn routes zo dat ze minstens twee keer aan het park (en de bijhorende toiletten) passeren, en ook een keertje bij mijn ouders. Zo is het nooit té lang voorzichtig schuifelen naar een toilet.

• Er zit standaard een muntstuk van 50 cent in mijn loopjasje. Zo kan je onderweg altijd ergens binnen springen bij een cafeetje als de nood echt te hoog moest zijn.

maand 7 (januari 2019):

17 hardloopsessies

248,4 km

Ook beginnen met lopen of een ander sportief doel? Een inspanningstest en trainingsschema van 12 weken bij Bakala Academy kost € 200.

Vragen, opmerkingen, tips of gewoon een virtuele babbel met deze collega-loper? Mailen kan naar sophie.vereycken@persgroep.be. Mijn huidige trainingen volgen? Dat kan op Strava.