Start to marathon: “Pijn aan mijn goesting”

18 februari 2019

14u11 0 Fit & Gezond Maandenlang verkondigde ik het aan iedereen: 2019 wordt het jaar van mijn allereerste marathon. Van het soort dat niets met Netflix te maken heeft, maar alles met bloed, zweet en - spoiler - vooral veel tranen zodra ik besef waar ik aan begonnen ben. In juli 2018 startte ik met trainen, op 7 april 2019 is het eindelijk zover. Iedere maandag lees je hier het verslag.

Wie denkt dat ik iedere weekend zielsgelukkig uit mijn bed spring, vol goesting om twee uur te gaan joggen: nee. Wie denkt dat mijn hart een sprongetje maakt, wanneer ik ’s avonds na het werk afgepeigerd thuis kom en mijn loopschoenen zie staan: ook nee. Begrijp me niet verkeerd, ik hou van hardlopen. Maar de ene dag al wat meer dan de andere. Nu eens heb ik geen tijd - ook al slaag ik er altijd wel in om ergens een dik halfuur bij elkaar te sprokkelen om een nieuwe aflevering van ‘Narcos’ te kijken. Dan weer ben ik te moe, is het simpelweg te koud/te donker/te nat of heb ik nog pijn aan mijn spieren. “Pijn aan uw spieren? Pijn aan uw goesting, ja,’ repliceert mijn man dan. En soms (als in: héél af en toe) heeft hij gelijk.

Omdat ik nu eenmaal een schema te volgen heb en die marathon steeds dichterbij komt, moet ik wel op mijn tanden bijten. Dat lukt de ene keer al beter dan de andere, maar desondanks heb ik een aantal trucjes die ervoor zorgen dat ik alsnog zin krijg om te lopen (of gewoon ondanks de tegenzin naar buiten ga). En omdat ik de beroerdste niet ben, deel ik die graag met jullie. Geen dank!

1. Op z'n Nike’s: just do it

Gewoon doen. Niet nadenken. Sportoutfit aan, loopschoenen aan, en voor je het weet sta je buiten. En als je daar dan toch bent, kan je net zo goed gaan lopen.

2. Slapen in mijn loopkleren

Toegegeven, fris is het niet. Maar zodra je in looppas gaat, worden de kleren er toch niet properder op. Bovendien heb ik op deze manier geen enkel excuus om niét naar buiten te gaan om te lopen. Want niets is zo pijnlijk confronterend als die kleren weer uittrekken zonder dat je effectief gelopen hebt.

3. De 5-kilometer-regel

Tegenwoordig gebruik ik dit trucje niet meer omdat ik vooral vooraf vastgelegde trainingen moet afwerken, maar vroeger zwoer ik erbij. Niemand heeft zin om anderhalf uur lang rondjes door het park te rennen (en als u wél zo iemand bent: vertel me uw geheim). Een halfuurtje lijkt echter al een stuk minder onoverkomelijk. Kortom: sluit een deal met jezelf dat je vijf kilometer gaat lopen. Meer mág, maar hoeft niet. Wedden dat je zodra je effectief aan het lopen bent, er alsnog wat extra kilometers aanbreit?

4. Volhouden is makkelijker dan herbeginnen

Wist je dat je je conditie, kracht en snelheid veel makkelijker kwijt bent dan dat je ze kan opbouwen? Om maar te zeggen: op lange termijn bespaar je jezelf een hoop tijd en moeite als je gewoon de trainingen afwerkt dan dat je helemaal overnieuw moet beginnen.

5. Doe boodschappen

Geen betere motivatie om je loopschoenen aan te trekken dan die Zalando-doos die eigenlijk al lang weer retour moest zijn. Toegegeven, voor omstaanders ziet de eerste kilometer er waarschijnlijk een beetje gek uit, met zo'n wit-oranje doos waar twee beentjes in een spandex onderuit komen, maar jij hebt wel weer iets van je to-dolijst gevinkt én je bent aan het lopen.

6. Gebruik demotivatie als motivatie

Als je net als ik traint voor een lange afstand, komt er hoe dan ook een moment waarop je het vooral mentáál zwaar krijgt. De ideale manier om ervoor te zorgen dat je er niet de (sport)handdoek in de ring gooit maar verbeten het ene been voor het andere blijft zetten? Door het nu al te oefenen, tiens.

7. Luister naar je hardloopplaylist

Soms gebeurt het dat ik een hele dag opzie tegen een training, totdat ik op de weg naar huis plots een nummer uit mijn loopplaylist hoor. En dan komt de goesting vanzelf. Soms.

8. Het is maar lopen, hé

Het is geen job, het is niet levensnoodzakelijk en je verdient er geen geld mee. Kortom: we doen lopen omdat we het leuk vinden. Af en toe jezelf daaraan herinneren, doet ook al wonderen.

