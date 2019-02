Start to marathon: “Ik hou niet van planken. Tenzij er kaas of charcuterie op ligt” NINA-redactrice Sophie (28) traint voor de marathon van Rotterdam. Elke maandag lees je hier hoe goed (of net niet) dat gaat. Sophie Vereycken

04 februari 2019

14u03 2 Fit & Gezond Maandenlang verkondigde ik het aan iedereen: 2019 wordt het jaar van mijn allereerste marathon. Van het soort dat niets met Netflix te maken heeft, maar alles met bloed, zweet en - spoiler - vooral veel tranen zodra ik besef waar ik aan begonnen ben. In juli 2018 startte ik met trainen, op 7 april 2019 is het eindelijk zover. Iedere maandag lees je hier het verslag.

Wie dacht dat lopen gewoon lopen is, heeft het goed mis. Eigenlijk moet ik maar een viertal keer per week mijn loopschoenen aantrekken. Valt best goed mee, zegt u? Klopt. Alleen jammer dat ik op die andere dagen ook nog even langs de fitness moet.

Trainen voor een marathon is meer dan je loopschoenen aantrekken om weer, wind en een gebrek aan goesting te trotseren. Want wanneer je wekelijks ettelijke kilometers aflegt, is het belangrijk om een goede core te hebben, leggen ze mij bij ProactiveKine uit. Een sterk middenrif zorgt voor een goede houding, die zorgt dan weer voor minder vermoeidheid en blessures tijdens het lopen. A plank a day keeps the doctor away. Alleen: ik hou niet van planken, tenzij er kaas of charcuterie op ligt. En dat is wederzijds, want planken houdt evenmin van mij. Anderhalf uur lopen? Prima. Laat mij echter één armzalige minuut planken en ik kan de rest van de dag de zetel niet meer uit. Letterlijk, want mijn armen en benen voelen als weke spaghettisliertjes. Om de totaalervaring nóg amusanter te maken, vind je de matjes doorgaans net voor een levensgrote spiegel, waardoor je de volle minuut pal in je eigen verkrampte gezicht staart. Vroeger had ik zo’n vermoeden dat ik er nogal dwaas uitzag en plein plank. Tegenwoordig ben ik daar wel zeker van.

Tel daar bij op dat de fitness niet mijn natuurlijke habitat is. Waar het in het park niet uitmaakt dat ik een rood loopshirtje met een lichtblauwe broek gecombineerd heb, omdat de wasmand nog niet tot bij de wasmachine geraakt is, voel ik me in de fitness een regelrechte slons. De sportzaal is een modeshow geworden, de loopband een catwalk. Mannen hebben er diepere decolletés dan ik tijdens een avondje uit, en zijn meer bezig met wie het hardst kan puffen dan hoeveel kilo er de hoogte in gaat. Zelf ben ik tijdens het squatten vooral bezig met de vraag of de sporters achter me ondertussen al getuige zijn van mijn ondergoedkeuze van vanmorgen. Om maar te zeggen: het duurde niet lang voor ik zelf zo’n matje kocht. Mijn oefeningen doe ik vanaf nu gewoon thuis. Waar er Netflix voor mijn neus staat in plaats van een spiegel, en de enige getuigen mijn katten zijn. Kortom: de ideale plek voor een stijve plank.

maand 3 (september 2018):

6 hardloopsessies

58,7 km

gemiddeld tempo: 5’29

Vragen, opmerkingen of gewoon een virtuele babbel met deze collega-loper? Mailen kan op sophie.vereycken@persgroep.be. Mijn huidige trainingen volgen? Dat kan op Strava.