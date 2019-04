Start to marathon: “Ik heb me van start vergist” NINA-redactrice Sophie (28) traint voor de marathon van Rotterdam. Dit weekend is het zover. Sophie Vereycken

01 april 2019

14u06 0 Fit & Gezond Het is zover: dit weekend wordt het weekend van mijn allereerste marathon. Van het soort dat niets met Netflix te maken heeft, maar alles met bloed, zweet en - hoogstwaarschijnlijk - vooral veel tranen zodra ik besef waar ik aan begonnen ben. In juli 2018 startte ik met trainen, zondag is het de grote dag. Spannend? Misschien een beetje.

“Drie. Twee. Eén. Go!” Het startschot is gegeven. De lopers komen als één man in beweging en de marathon is officieel begonnen. Het moment waar ik negen maanden naartoe gewerkt heb. Ik voel me prima: geen pijntjes, mijn playlist is on point, en ik heb alle ruimte om te lopen. Meer nog: ik laat de ene medeloper na de andere achter me. Dit komt goed. De organisatie had trouwens gelijk: die voornaam op je startnummer is een meerwaarde. Het lijkt wel alsof het publiek alleen mijn naam scandeert. Moest ik niet beter weten zou ik zweren dat ze ook iets anders roepen, maar het geblèr van Calvin Harris in mijn oren dempt alle andere geluiden. Heerlijk die ruimte. Nooit gedacht dat het zo rustig zou zijn. Ook ligt de gemiddelde leeftijd een stuk lager dan verwacht. Zouden er altijd zoveel kinderen deelnemen aan een marathon? In gedachten verzonken neem ik de volgende bocht. Daar is de finishlijn al. Nou, dat ging vlot. Wat zeurt iedereen toch over die marathon? Kinderspel is het. Dan zie ik de tekst op de banner: NN Kids Run. Ik heb me van start vergist.

Dat was de droom die de voorbije dagen maar liefst drie keer terugkwam. Zenuwen? Ik? Hoe komt u erbij.

Nog zes keer slapen en dan is het zover. Maar liefst 9 maanden heb ik ervoor getraind. Veel te lang, als je het mij enkele maanden geleden had gevraagd. Veel te kort, vind ik op dit moment. Het feit dat mijn laatste trainingen niet helemaal volgens plan verliepen, heeft uiteraard niet geholpen. In principe had ik tijdens mijn voorbereiding toch een paar keer de kaap van 32 kilometer moeten halen. Dat is niet gelukt. Met dank aan mijn blessure ben ik op de valreep nog tot 30 kunnen spartelen, maar dat was meteen de eerste en laatste keer. Hoewel ik rationeel gezien wel weet dat die twee kilometer niet het verschil zullen maken - al denk ik daar op kilometer 40 van de marathon wellicht anders over - had het me misschien wél meer mentale rust opgeleverd. Langs de andere kant: ik ben altijd al een stresskonijn geweest, dus voor hetzelfde geld had het geen enkel verschil gemaakt. Maar goed. De laatste trainingsweek staat in het teken van rust. Tapering, zo heet dat in loperslingo. Een belangrijk onderdeel van je trainingsplan dat je optimaal voorbereidt op de wedstrijd. Hoe dan? Simpel: door gas terug te nemen. De trainingsomvang neemt af, de vermoeidheid vermindert en je spieren kunnen de glycogeenvoorraden bijvullen. Kortom: je lichaam raakt stilaan uitgerust zodat je in topconditie aan de start kan verschijnen. Maar laat het dan misschien wel de juiste zijn.

