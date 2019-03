Start to marathon: “Hydrateren kan je leren” NINA-redactrice Sophie (28) traint voor de marathon van Rotterdam. Elke maandag lees je hier hoe goed (of net niet) dat gaat. Sophie Vereycken

18 maart 2019

14u02 0 Fit & Gezond Maandenlang verkondigde ik het aan iedereen: 2019 wordt het jaar van mijn allereerste marathon. Van het soort dat niets met Netflix te maken heeft, maar alles met bloed, zweet en - spoiler - vooral veel tranen zodra ik besef waar ik aan begonnen ben. In juli 2018 startte ik met trainen, op 7 april 2019 is het eindelijk zover. Iedere maandag lees je hier het verslag.

“Amai, dan moet je toch keihard zuigen hoor.”

Aan het woord: een welbespraakte collega.

Het onderwerp: mijn nieuwe speeltje dat ik voor het gemak op het werk liet aankomen. Kortom: een beslissing waar ik intussen flink spijt van heb.

Vooraleer de dirty minds onder u overuren draaien: het gaat dus om een looprugzak. Hydration pack voor de kenners. Ook bekend onder de naam naam camelbak, drinkvest of – met dank aan mijn collega’s – een verkeerd georiënteerde draagzak of diepzeeduikpak. Maar als het ervoor zorgt dat ik beter drink tijdens mijn trainingen, heb ik dat er best voor over.

Het zit namelijk zo: ik drink te weinig. En met ‘te weinig’ bedoel ik eigenlijk ‘niet’. Op zich geen probleem, zolang je een uurtje of minder gaat joggen. Maar als je twee uur of meer onderweg bent, is het wél noodzakelijk om water binnen te krijgen. Tijdens het sporten verliest je lichaam immers vocht, en dat moet weer worden aangevuld. Zo niet raakt je lichaam sneller vermoeid en krijg je te maken spierkrampen, misselijkheid en duizeligheid. Of dat is toch wat ik heb onthouden na een ellenlange een preek van één van mijn beste vriendinnen toen ik de fout maakte om over mijn onbestaande drinkgewoonten te vertellen. Ach, het kind is kinesist. Ze kan er niet aan doen.

“Dat is zo onhandig. Ik kan toch moeilijk de hele tijd met een drinkbus in mijn hand lopen?” Twee uur gaan lopen vind ik zo al opoffering genoeg. Laat staan dat ik de hele tijd met een drinkbus moet jongleren.

“Waarom zet je die gewoon niet ergens neer, en passeer af en toe om te drinken?”

“En dan iemand die iets in mijn drinken doet zeker.” Ik zie al voor mij hoe ik na enkele slokken water mid-run dramatisch tegen de vlakte ga waarna mijn bezwete, bewusteloze lijf in een donker (want zo hoort dat) bestelbusje gedumpt wordt. Goed voor een trauma en – als de val even tegenzit – een tweede blessure gratis erbovenop. Nee bedankt. Maar ik zwijg. Spreken mag dan wel zilver zijn, weten wanneer je overdrijft is goud.

Al blijven haar woorden hangen. Hoe graag ik ook een personal assistant had die tijdens het lopen mijn flesjes water draagt, mijn man blijft koppig volhouden dat hij betere dingen te doen heeft. Dus hou ik het maar op de Osprey Kitsuma 3. Toegegeven, de collega’s hebben een punt. Hoewel de rugzak zelf een neutrale marineblauwe kleur is waar ik doorgaans zonder problemen en plein public mee over de markt zou huppelen, is de minder subtiele drinkteut niet meteen het toppunt van elegantie. Met iedere stap zie ik de plastic buis vanuit mijn ooghoek wiebelen, als een permanent aanwezig geheugensteuntje dat mij er zachtjes deinend aan herinnert dat ik op tijd moet drinken. En dat ik er een tikje belachelijk uitzie, maar dat is bijzaak. Het is mij tenminste gelukt om eindelijk trouw te drinken tijdens de trainingen. Daar klinken we op!

Maar misschien eens met iets anders dan een rugzak.

11 - 17 maart 2019 (nog 3 weken tot de marathon):

aantal hardloopsessies: 4

aantal km: 33,22

aantal blessures: 1, aan de beterhand

