Start to marathon: “Het leed dat blessure heet” NINA-redactrice Sophie (28) traint voor de marathon van Rotterdam. Elke maandag lees je hier hoe goed (of net niet) dat gaat. Sophie Vereycken

11 maart 2019

14u07 0 Fit & Gezond Maandenlang verkondigde ik het aan iedereen: 2019 wordt het jaar van mijn allereerste marathon. Van het soort dat niets met Netflix te maken heeft, maar alles met bloed, zweet en - spoiler - vooral veel tranen zodra ik besef waar ik aan begonnen ben. In juli 2018 startte ik met trainen, op 7 april 2019 is het eindelijk zover. Iedere maandag lees je hier het verslag.

Geen enkele vraag die mij de afgelopen tijd zo vaak gesteld werd als: ‘En, wat is je doel voor de marathon?’ Mijn antwoord was steeds hetzelfde: ‘Gewoon uitlopen. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren.’ Ik had het immers vaak genoeg gehoord, gelezen. Lopers die door hardnekkige blessures de finish in rook zien opgaan. Of erger: zelfs de start niet halen. Ik kon me maar al te goed voorstellen hoe frustrerend het moet zijn om na maandenlang ergens keihard voor te gaan en dat je lichaam dan gewoon keihard nee zegt. Vreselijk. Al was ik tegelijkertijd vooral opgelucht dat het bij mij zo vlot ging. Eigenlijk is het een beetje zoals kijken naar Temptation Island: best sneu voor de dames die er elk kampvuur beteuterder bijzitten, maar je bent toch vooral blij dat jouw levenskeuzes net wat beter uitdraaiden. Helaas. Het begon met een zeurend gevoel in mijn linkerbovenbeen. Het eindigde met weken platte rust en een artikel vol Temptation Island-metaforen (een mens moet toch iets met al die vrije tijd).

Als er er één ding is dat je niét kan zeggen, dan is het dat mijn lichaam geen gevoel voor timing heeft (al zal iedereen die mij ooit op een dansvloer heeft gezien het tegendeel beweren). Want van die 8 maanden dat ik aan een trainen ben, is een blessure zo’n vijf weken voor de marathon zowat het slechtst mogelijke moment. Waar ik eigenlijk nu mijn grote duurlopen zou moeten afwerken, is de langste afstand die ik de loop tegenwoordig van de zetel naar de koelkast. Het moeilijkste was niet eens de pijn. Op een schaal van 0 tot de roodverbrande benen van Temptation Laura, is die doorheen de dag immers een draaglijke 3. Maar zodra ik begin te lopen, lijkt het alsof ik bij iedere stap door mijn linkerbeen zal zakken. Reden genoeg om even te rusten, zou je denken. Al probeerde deze slimmerik toch nog even 28 kilometer te lopen. Tja, het gezonde verstand dat ervoor zorgt dat ik momenteel niet in Thailand tussen een roedel knappe (of zo vinden ze vooral zelf) vrijgezellen zit, laat het op het vlak van sport soms even afweten. Het resultaat? Een dag later zit ik bij de sportdokter, die mij meteen met beide geblesseerde benen op de grond zet: gedaan met lopen en zo snel mogelijk naar de kinesist. Ik ga niet flauw doen: ik heb geweend. Hard. En daarna heb ik een afspraak gemaakt bij de kinesist, en ben ik gewoon keihard beginnen werken om zo snel mogelijk weer beter te zijn.

Welke blessure had ik?

De diagnose van de sportdokter was ITBS, ook wel het iliotibiale band syndroom. Een blessure die vaak voorkomt bij langeafstandslopers en je vooral voelt aan de buitenzijde van de knie. Na enkele kine-bezoeken bleek dat eerder compensatiepijn, en waren de grote boosdoeners mijn knie en quadriceps.

Hoe krijg je het? (voor het geval je er ook eentje wil)

Een combinatie van een zwakke core, hamstrings en bilspieren, beenlengteverschil, holle rug en een loophouding waarbij mijn knie te veel naar binnendraait. Het succesrecept voor een knieblessure wegens te veel impact.

Wat doe je eraan?

Oefeningen (core, billen, quadriceps en hamstrings) om de nabijgelegen spieren te versterken zodat deze de impact mee kunnen opvangen, foamrollen om mijn geblesseerde spieren weer los te krijgen en ondertussen low impact sporten (fietsen, crosstrainer en zwemmen) om mijn conditie zo goed mogelijk te behouden.

Ondertussen zijn we een maand en ettelijke uren bij de kinesist verder, en heb ik mijn eerste pijnvrije loopje achter de rug (hout vasthouden). Mijn doel? Nog steeds de marathon van Rotterdam. Niet met een bepaalde tijd in gedachten, gewoon de finish halen. Je weet immers nooit wat er nog kan gebeuren.

maand 8 (februari 2019):

aantal hardloopsessies: 7

aantal km: 108,32

aantal blessures: 1

Ook beginnen met lopen of een ander sportief doel? Een inspanningstest en trainingsschema van 12 weken bij Bakala Academy kost € 200.

Vragen, opmerkingen, tips of gewoon een virtuele babbel met deze collega-loper? Mailen kan naar sophie.vereycken@persgroep.be. Mijn huidige trainingen volgen? Dat kan op Strava.

Meer over Netflix

Thailand

sport

sportdiscipline

gezondheid