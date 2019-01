Start to marathon: “Een proteineshake voor het slapengaan is toch minder sfeervol dan een glas rode wijn” NINA-redactrice Sophie (28) traint voor de marathon van Rotterdam. Elke maandag lees je hier hoe goed (of net niet) dat gaat. Sophie Vereycken

28 januari 2019

13u07 0 Fit & Gezond Maandenlang verkondigde ik het aan iedereen: 2019 wordt het jaar van mijn allereerste marathon. Van het soort dat niets met Netflix te maken heeft, maar alles met bloed, zweet en - spoiler - vooral veel tranen zodra ik besef waar ik aan begonnen ben. In juli 2018 startte ik met trainen, op 7 april 2019 is het eindelijk zover. Iedere maandag lees je hier het verslag.

Hardlopen en voeding, het zijn twee handen op één buik. Een bijzonder afgetrainde buik als je het goed doet, een iets zachter exemplaar als je het fenomeen ‘koolhydraten laden’ net als ik vooral als een excuus ziet om zoveel mogelijk pizza naar binnen te werken.

Ik heb altijd al een haat-liefdeverhouding gehad met eten. Ik hou ervan als het er is. Ik haat het als het er niet is. En – zo heb ik geleerd – blijkbaar haat ik het ook als het te veel van hetzelfde is. Het zit namelijk zo: als ik mijn lichaam minstens vijf keer per week uit de zetel hijs om te gaan sporten, heeft het niet alleen brandstof nodig (hello there, koolhydraten), maar ook bouwstenen voor spieropbouw. Die koolhydraten heb ik al onder de knie - al valt te betwijfelen of ze even efficiënt zijn in combinatie met een topping van gesmolten kaas, pesto, olijven en pepperoni – maar dat is een andere discussie. Dat laatste vereist vooral eiwitten. En dat is een ander paar mouwen.

Waarom zijn eiwitten zo belangrijk? Simpel: wanneer we sporten treedt er spierschade op. De bouwstenen van onze spieren worden beschadigd, iets dat ons lichaam vervolgens gaat repareren. Dat doet het door diezelfde spieren groter en krachtiger te maken, waardoor we zelf sterker en sneller worden. De enige voorwaarde is dat je lichaam wel genoeg bouwstenen of eiwitten heeft om dat herstel te kunnen uitvoeren. Voeding voor onze spieren, zeg maar. En helaas voor mij blijken mijn spieren schaamteloze vreetzakken te zijn die zo’n 125 gram eiwitten per dag nodig hebben. Een getal dat ik niet snel even zelf grofweg heb ingeschat, maar ze berekend hebben in het sportcentrum Bakala Academy, waar ze mij begeleiden. Om u een idee te geven: een volledige pot plattekaas bevat ongeveer 40 gram, een stuk vlees 22 gram en een glas melk of een eitje 5 gram. En dan zit ik dus nog maar net in de helft van mijn dagelijkse hoeveelheid.

Dat dat best veel is, is nu al het understatement van het jaar. Want als zelfs de PMD-ophaler verbaasd ‘Wéér platte kaas?’ vraagt bij wijze van begroeting, is het misschien tijd voor iets anders. Het probleem bij proteïnen is dat er niet heel veel variatie voorhanden is. Niet dat ik het niet geprobeerd heb, maar zo’n eiwitshake na het avondmaal is toch minder sfeervol dan een glas rode wijn. Laat staan dat ik me het toppunt van elegantie voel wanneer ik op een vriendinnenweekend bij wijze van snack een hardgekookt ei uit mijn handtas tover. Bovendien is het belangrijk om de eiwittten gespreid in te nemen door de dag heen, wat wil zeggen dat ik altijd en overal een potje Skyr, gekookt kippenei of eiwitreep in mijn handtas heb zitten. Kortom: het heeft welgeteld twee maand geduurd voor ik onder het mom ‘in melk zitten ook eiwitten’ mijn proteïnen weer vooral uit latte macchiato’s haal. En dat mogen er dus best een heleboel zijn, zo heb ik begrepen.

PS Ik doe natuurlijk wel nog steeds mijn best om lekkere eiwitrijke recepten te vinden. Hieronder twee van mijn favorieten.

Ovenpannenkoek met appeltjes

uit: Het Ultieme Sportkookboek van Stephanie Scheirlynck

Ingrediënten:

3 eieren

120 ml halfvolle melk

2 el arachideolie

1 el suiker

snufje zout

snufje kaneel

65 g zelfrijzende bloem

olie

1 appel, geschild en in schijfjes

poedersuiker

Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe eieren, melk, olie, suiker, zout en kaneel in een kom en meng goed. Voeg er nu, beetje bij beetje, de bloem aan toe. Vet een vuurvaste schaal of pan met een diameter van ongeveer 25 à 30 cm in met wat olie. Schik de schijfjes appel op de bodem. Giet er het deeg over. Laat 25 à 30 minuten bakken. Zodra de randjes bruin kleuren, is de pannenkoek klaar. Bestrooi met wat poedersuiker.

Tip: Je kunt deze pannenkoek vooraf klaarmaken en opwarmen bij het ontbijt

Gezonde kipcurry voor op de boterham

uit: Het culinaire brein van mijn man

Ingrediënten:

1 kipfilet

3 el plattekaas

snufje peper

snufje zout

curryoeder

Zo maak je het:

Kook een kipfilet in gezouten water. Zodra die gaar is, doe je het in de Kitchenaid (of ander keukentoestel) en roer je tot de kip in sliertjes is. Voeg 3 eetlepels verse plattekaas toe en roer opnieuw. Kruid met peper, zout en currypoeder en roer een laatste keer.

Tip: Maak er in een handomdraai tonijnsla of eiersla van door de kip te vervangen door een blikje tonijn of eitjes.

Maand 2 (augustus 2018):

11 hardloopsessies

102,8 km gelopen

gemiddeld tempo: 5’36

Vragen, opmerkingen of gewoon een virtuele babbel met deze collega-loper? Mailen kan op sophie.vereycken@persgroep.be. Mijn huidige trainingen volgen? Dat kan op Strava.