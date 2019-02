Start to marathon: “De beste schoenen zullen zelden de mooiste zijn. Wél de duurste” NINA-redactrice Sophie (28) traint voor haar eerste marathon. Elke week lees je hier hoe goed (of net niet) dat gaat. Sophie Vereycken

25 februari 2019

14u07 0 Fit & Gezond Maandenlang verkondigde ik het aan iedereen: 2019 wordt het jaar van mijn allereerste marathon. Van het soort dat niets met Netflix te maken heeft, maar alles met bloed, zweet en - spoiler - vooral veel tranen zodra ik besef waar ik aan begonnen ben. In juli 2018 startte ik met trainen, op 7 april 2019 is het eindelijk zover. Iedere maandag lees je hier het verslag.

“Waarom lopen de meest toegankelijke manier van sporten is.” Tijdens het dagelijkse pendeluurtje wordt mijn aandacht getrokken door de cover van een magazine, door zijn vorige eigenaar moederziel alleen achtergelaten op de trein. Een welkome afwisseling van het eeuwige smartphone-scrollen, dus blader ik naar het artikel in kwestie. “Iederéén kan het,” zo kopt de eerste tussentitel. Ik knik instemmend en lees verder. “Je hebt er niets voor nodig,” aldus de tweede tussenkop. Behalve comfortabele kledij dan, maar goed. Bij de derde reden haak ik af. “Het kost je niets,” verzekert de schrijver. Het enige waar ik ondertussen zeker van ben, is dat de auteur in kwestie nog nooit een paar loopschoenen heeft afgerekend.

€ 190. Zoveel kosten de dingen waarmee ik sinds kort weer, wind en de bijhorende modderplassen trotseer. Voor u denkt: oké, maar het zijn waarschijnlijk state of the art sportschoenen met een ingebouwde cadansmeter en energiebehoudende zolen? Nee dus. Een hip millennialpink kleurtje met roségouden details dan? Ook niet. Mijn loopschoenen zijn ... zwart. En dat is meteen het meeste dat valt erover te vertellen valt. Dat komt omdat ik mijn loopschoenen liefst bij een gespecialiseerde winkel koop. Niet dat die geen leuke schoenen in het assortiment hebben. Die hebben ze wél. Ik krijg ze alleen nooit te zien. De loopschoenen staan er namelijk niet in de winkel, maar ergens verscholen in een magazijn. Voor ze tevoorschijn getoverd worden, moet je eerst over een baan met sensoren lopen. Die analyseert je voeten en je loopstijl. Vervolgens krijg op basis van dat resultaat enkel de schoenen te zien die daarbij passen. En dat zijn helaas zelden diegene die je wou. Eigenlijk mag ik dit keer nog van geluk spreken, want in het verleden kon ik al eens mijn bankrekening plunderen voor twee groen-fluoroze gestreepte gedrochten. Probeer dan maar eens een leuke matching loopoutfit te vinden.

Stel dat u dus binnenkort een magazine tegenkomt op de trein Mechelen-Brussel, achteloos opengeslagen op de pagina “Waarom lopen de meest toegankelijke manier van sporten is”, weet dan dat iederéén het kan. Maar dat je er wel iets voor nodig hebt. Loopschoenen, bijvoorbeeld. En dat die je wél iets kosten. Een honderdvijftig tal euro. En je stijlgevoel.

Gezocht en gevonden: de hipste loopschoenen van het moment. Maar laat je vooral eerst adviseren in een gespecialiseerde winkel (ook al is de kans klein dat je achteraf met één van deze pareltjes naar huis gaat).

