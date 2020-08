Start je ‘s ochtends moeilijk op? “Dit werkt beter dan vier koppen espresso” Mirjam Wiersma

20 augustus 2020

07u57

Bron: AD 3 Fit & Gezond We worden bestookt met adviezen om productiever en gelukkiger aan het werk te gaan. Maar wat helpt er nu echt? De Nederlandse auteur Mirjam Wiersma experimenteerde een jaar lang met uitkomsten uit onderzoek en tips uit bestsellers. Hier deelt ze een mini-experiment waar ook jij aan mee kan doen. Vandaag: de ‘cool challenge’

De wekker gaat, je laat hem te vaak snoozen. Je sleept je je bed uit. Na een lange douche en een snelle espresso vertrek je met een moe gevoel naar je werk of verplaats je je naar je home office. Dan drink je nog een oppeppende koffie. Herkenbaar? Dan ben jij vast ook op zoek naar meer energie.



Volgens het Nederlandse onderzoek Cool Challenge doet een koude douche aan het begin van je dag precies dat: je energie geven. Het doet trouwens ook nog wat voor je humeur. Koud douchen draagt bij aan een optimistische stemming. En dan is er nóg een positief effect. De onderzoekers zagen een daling van 29 procent in het ziekteverzuim.

Mijn lijf schrikt en mijn adem hapert. Alles stokt, maar ik zet door en het wordt beter.

Een koude douche geeft je dus én meer energie én boost je humeur én brengt je ziekteverzuim omlaag. Reden genoeg om het zelf uit te proberen! Hartpatiënten en ouderen proberen het daarentegen beter niet, bij hen kan de boost te sterk zijn.

Mini-experiment ‘cool challenge’

Durf je het aan, koud douchen? Hier is het recept:

1. Stap ’s ochtends onder de douche

2. Draai aan het einde van je douchesessie in één keer de kraan op koud (20 graden)

3. Hou dat 2 tot 3 minuten vol.

Effect

Oh, wat zag ik tegen deze actie op: direct na het opstaan een koude douche. Op zich al vervelend genoeg, maar dan verdwijnt er ook nog iets waar ik erg aan gehecht ben: mijn normale startmomentje in een warm bed met een verse, heerlijk ruikende espresso en een lekker boek.

En het is afzien als ik de temperatuur ineens terugschroef. Mijn lijf schrikt en mijn adem hapert. Alles stokt, maar ik zet door en het wordt beter. Het lukt om weer te ademen, mijn lijf draait gewoon door. Het is allemaal ook verbluffend snel weer voorbij. En dat klopt natuurlijk ook wel: twee of drie minuten is niet lang.

Kristalhelder

De douche uitzetten geeft mijn ego een opkikker: dat heb ik toch maar even gedaan. Wow, dat voelt goed! Normaal is mijn dag op dit moment nog niet eens echt begonnen. Maar er is meer. Als de douche uitgaat, krijg ik een kristalhelder gevoel in mijn hoofd; alsof opstijgende bubbels alles helder en fris maken. Ik krijg echt zin om aan de dag te beginnen. Als een ander mens stap ik onder de douche vandaan. Met zin in een dag waarin ík het verschil ga maken.

Voor mij voelt het daarom beter dan de 4 espresso’s waar ik de dag altijd mee startte. Koud douchen is een blijvertje!

Anders dan bij het drinken van koffie zijn er geen bijwerkingen zoals trillende handen, slecht slapen of een cafeïneverslaving. Voor mij voelt het daarom beter dan de 4 espresso’s waar ik de dag altijd mee startte. Koud douchen is een blijvertje!