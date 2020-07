Spotify maakt persoonlijke afspeellijsten om je work-outs leuker te maken Liesbeth De Corte

08 juli 2020

17u22 1 Fit & Gezond Oppeppende muziek is de perfecte motivator tijdens het sporten. Dat weet Spotify ook. Het lanceert daarom een nieuwe dienst om je van gepaste deuntjes te voorzien. Je moet enkele simpele vragen beantwoorden en krijgt vervolgens een persoonlijke playlist opgestuurd. Handig!

Sportliefhebbers kunnen het bevestigen: de juiste muziek helpt om harder te trainen. Een oppeppend ritme zal ervoor zorgen dat je sneller loopt of fietst, en tegelijk leidt het af van eventuele uitputting of zweetdruppels die op je voorhoofd parelen. Spotify speelt daar maar al te graag op in. De muziekdienst lanceert een nieuwe functie, genaamd ‘Soundtrack Your Workout’, om gratis gepersonaliseerde afspeellijsten aan te bieden.

“We hebben de cijfers van de afgelopen 28 dagen bestudeerd. Wereldwijd hebben luisteraars meer dan 800.000 playlists voor hun work-outs gemaakt”, vertelt Shanon Cook, Trend Expert van Spotify. “Via ‘Soundtrack Your Workout’ geven we luisteraars die inspiratie kunnen gebruiken in een oogwenk een boost aan motivatie.”

Het enige wat je moet doen, is enkele vragen beantwoorden. Zo moet je aangeven hoe lang je wil sporten, en of je alleen muziek, podcasts of beide wil beluisteren. Ook wordt gevraagd welke sport je gaat beoefenen. Je hebt de keuze tussen acht opties, van yoga over fietsen, lopen, cardio, dansen, gewichtheffen en wandelen tot pilates. Verder wordt er nog gevraagd of je alleen sport, en wat voor muziekgenres je leuk vindt. Op basis van alle info wordt een playlist gemaakt die je via jouw account kan raadplegen.