Sportkinesist Lieven Maesschalck: met deze oefeningen blijf je in conditie zonder je huis te verlaten

Nu de fitnesszalen de deuren dicht houden en alle sportactiviteiten afgelast zijn, is het opeens een stuk lastiger om fit te blijven. Toch zijn er ook voor wie in quarantaine zit nog voldoende opties om te bewegen. We verzamelen ze ook in onze ‘ Thuisblijfgids ’. “Probeer in de eerste plaats naar buiten te gaan. Wandelen en fietsen mogen nog steeds”, zegt Lieven Maesschalck. “Maar ook thuis kan je een hoop oefeningen doen.”

“Op lange termijn zou deze lockdown wel eens gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, want onvoldoende bewegen heeft nefaste gevolgen voor onder meer hart- en bloedvaten”, zegt Lieven. “Maar dan moet deze situatie wel héél lang duren. En quarantaine of niet, je kan nog altijd voldoende sporten. Je mag nog steeds naar buiten om te lopen, fietsen en wandelen. Daarnaast zijn er een boel oefeningen die je thuis kan doen. Op het internet vind je inspiratie en je kan je digitaal laten coachen. Het is ook mogelijk om een virtuele sportclub aan te maken, zodat je samen met je vrienden kan trainen. Fitnesstoestellen heb je niet nodig. Met je eigen lichaamsgewicht kan je zowat alle spiergroepen trainen, van je buik en je rug, tot je armen en benen. Wel één kanttekening: loop niet te hard van stapel. Iemand die nog nooit heeft gesport, moet echt rustig aan starten. Anders zal je al heel gauw te maken krijgen met blessures.”

Zelfdiscipline

Ook al zijn er in deze lockdown-tijden dus nog steeds voldoende mogelijkheden om fit te blijven, toch krijgt ‘bewegen’ nu een andere invulling. “Sporten is een heel sociaal gebeuren. Het creëert een groepsgevoel, je daagt elkaar uit, maar die extra’s vallen op dit moment eventjes weg”, aldus Lieven. “Wie vandaag wil sporten, heeft een nieuwe aanpak nodig, eentje waarin vooral zelfdiscipline belangrijk is. Het komt erop aan om jezelf genoeg te motiveren. Nu ben jíj het die het moet doen.

“Let ondertussen trouwens ook op je voeding. Wil je niet verdikken nu je ‘opgesloten’ bent, zorg dan dat de verhouding goed zit tussen wat je eet en wat je verbruikt. Het is geen goed plan om uit verveling voortdurend tussendoortjes te knabbelen of suikerhoudende drankjes te drinken. Als je minder beweegt, is het meer dan ooit belangrijk dat ook je voeding goed uitgebalanceerd is.”

Buikspieren en armen

1. Begin in pomphouding, plaats je handen onder je schouders en span je buikspieren goed aan. Zwaai je been gestrekt onder je lichaam door en zet het naast de tegenovergestelde hand. Span je buikspieren goed op.

2. Keer terug en herhaal langs de andere kant.

3. Doe dit vier maal twaalf keer. Je kan de oefeningen zwaarder maken door één keer te pompen als je terugkeert naar pomphouding.

Benen en billen

1. Ga zitten op een stoel of bank. Afhankelijk van de hoogte maak je de oefening moeilijker of makkelijker. Hef één been op en duw je recht met je andere been. Strek je standbeen volledig en hef het andere been. Span je buikspieren goed aan.

2. Bij het terugkeren buig je voorover vanuit je heupen. Zorg ervoor dat de knie van het standbeen niet naar binnen knikt.

3. Doe dit drie maal twaalf keer per been.

Platte buik

1. Neem een plankpositie met gestrekte armen aan.

2. Breng één knie naar voren onder het lichaam (zonder contact met de grond), terwijl het andere been gestrekt blijft met de voet op de grond. Blijf je schouders boven de handen houden om je buikspieren actief te houden en overbelasting van de schouders te voorkomen.

3. Wissel nu van beenpositie door te springen. Elke sprong telt als één herhaling. Is deze oefening te zwaar, verander dan de hoek voor de schouders door met je handen op een bankje of verhoog te steunen.

4. Start met twintig herhalingen en bouw per week op met tien extra herhalingen tot je er honderd aankan.

Gezonde rug

1. Plaats twee flessen op tafel en hou ze goed vast. De hoek van de schouders is hierbij 90°. Buig je knieën 45°, waarbij je voeten op schouderbreedte uit elkaar staan. Je armen blijven tijdens de hele beweging gestrekt.

2. Terwijl je je handen naar je toe beweegt, ga je de borstkas liften. Hierdoor helpen de rugspieren mee als je de flessen naar je toe trekt.

3. Begin met tien herhalingen en bouw op tot twintig.

Stevige borsten

1.We gaan proberen om objecten uit de keuken plat te duwen. Neem twee voorwerpen van dezelfde vorm en gewicht waarbij dit mogelijk is. Hoe zwaarder de objecten, hoe zwaarder de oefening ook zal zijn voor je schouderspieren.

2. Start met je ellebogen tot op schouderhoogte te brengen en klem dan gedurende drie seconden de voorwerpen tegen elkaar. Hierbij mogen de ellebogen niet van positie veranderen.

3. Begin met tien keer drie seconden en bouw op tot reeksen van twintig herhalingen.

Alle oefeningen vind je ook in ‘Move: op consultatie bij Lieven Maesschalck’. Het boek is een compilatie van de artikels in Het Laatste Nieuws die Inge Stiers de voorbije drie jaar samen met Lieven schreef. Borgerhoff & Lamberigts. 282 blz. €24,99

