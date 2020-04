Sportkinesist Lieven Maesschalck deelt de beste oefeningen voor thuis om je borsten stevig te maken

Sportkinesist Lieven Maesschalck en zijn team geven in deze tijden van lockdown de beste huis-, tuin- en keukenoefeningen voor een strak lichaam. Of je nu een grote of een kleine boezem hebt, élke vrouw wil het liefst stevige, pronte borsten. Met de juiste oefeningen kan je de schade door de zwaartekracht tot een minimum beperken.

Goed passende lingerie met de juiste cupmaat is een zeer belangrijke factor voor een mooie boezem. Want hoe slechter je je borsten ondersteunt, hoe sneller ze zullen gaan hangen. Draag tijdens het sporten ook altijd een sportbeha. Die zit niet alleen comfortabeler, hij vangt ook veel beter de schokken van de beweging op, waardoor je minder last hebt van pijnlijke borsten en beschadiging.

Let wel: borsten hebben geen spieren, maar bestaan uit vet, bindweefsel en klieren. Door minstens drie keer per week oefeningen te doen die zich richten op de spieren rondom en het weefsel in de borsten, kan je ze toch mooier en steviger maken. Ook zwemmen en roeien zijn hiervoor uitstekende sporten. Je borsten elastisch houden, doe je door regelmatig een koude douche te nemen. Koude brengt de bloedcirculatie op gang en die bevordert de elasticiteit van de huid.

Oefening 1

We gaan proberen om objecten uit de keuken plat te duwen. Neem twee voorwerpen van dezelfde vorm en gewicht waarbij dit mogelijk is. Hoe zwaarder de objecten, hoe zwaarder de oefening ook zal zijn voor je schouderspieren.

Start met je ellebogen tot op schouderhoogte te brengen en klem dan gedurende drie seconden de voorwerpen tegen elkaar. Hierbij mogen de ellebogen niet van positie veranderen.

Begin met tien keer drie seconden en bouw dit op tot reeksen van twintig herhalingen.

(lees verder onder de foto)

Oefening 2

Zorg ervoor dat de tafel die je voor deze oefening nodig hebt, goed vast staat, zodat je niet wegglijdt. Neem de startpositie aan: ga in plankpositie op je tenen staan en steun met je handen op de tafel in een hoek van 45° met de schouders. Buig nu je armen, waarbij je ellebogen kort langs je lichaam glijden. Adem in bij de eerste beweging en adem uit bij het uitduwen. Zorg voor gelijke kracht van de beide armen, zodat je bovenlichaam niet begint te roteren.

Start met tien herhalingen en bouw op tot je reeksen van twintig kan uitvoeren.

TIP: Hoe lager de tafel, hoe zwaarder de beweging wordt en hoe meer je met je schouders probeert om boven je handen te komen.

(lees verder onder de foto)

Oefening 3

Deze oefenvorm, waarbij we ook de buikspieren licht aanspreken, is vergelijkbaar met oefening 2.

Je neemt dezelfde startpositie aan, maar nu ga je zonder enige beweging van je lichaam met je handen je gekruiste schouders aantikken. Zorg voor een goede grip van de handen, waarbij het contact slechts één seconde duurt.

Begin met reeksen van twintig herhalingen en bouw op naar reeksen van veertig.

(Lees verder onder de foto).

Oefening 4

Neem twee handdoeken en plaats ze op schouderhoogte voor je tegen een kast of muur. Het oppervlak van de kast of de muur bepaalt hoe gemakkelijk de handdoek zal glijden en dus meteen ook hoe licht of hoe zwaar deze oefening zal zijn.

Ga nu op je tenen staan en druk met licht gebogen armen goed tegen het oppervlak. De handen starten net binnen schouderbreedte uit elkaar en glijden nadien, onder grote druk tegen de kast/muur en op dezelfde hoogte, naar buiten tot net buiten schouderbreedte. Op dezelfde manier glijd je onder druk van de handen tegen het oppervlak terug.

Begin met reeksen van tien herhalingen — één reeks is out en in — en bouw op tot reeksen van twintig. Een pittige, maar heel leuke oefenvorm, waarbij je meteen in één moeite door ook een propere keuken krijgt!

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.

Lees ook:

Voedingsexperte geeft advies voor gezond lockdowndieet: “Je hoeft niet te overleven op droge pasta en conserven” (+)

In 12 weken fit voor halve marathon met Lieven Maesschalck: “Vast loopschema helpt je over zwakke momentjes” (+)

Dé tips van Lieven Maesschalck om sportblessures te voorkomen (+)