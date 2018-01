Sporten wél een heel jaar lang volhouden? Dit is het geheim van fanatieke sporters ND

09u24

Bron: Health 2 thinkstock Fit & Gezond Fitnessclubs doen gouden zaken in januari, door jaarabonnementen te verkopen die na één maand ongebruikt in de kast blijven liggen. Van plan om het dit jaar wél eens wat langer vol te houden? Enkele fanatieke sportievelingen verklappen hoe zij een heel jaar door zonder morren de sportschoenen aantrekken.

Irritant gemotiveerd zijn ze, die sporters die zelfs tegen half juni nog geen enkele training gemist hebben. Hoe doen ze het toch, zichzelf op regelmatige basis naar een sportieve activiteit slepen, zonder toe te geven aan die warme, zachte zetel? "Als mijn wekker 's ochtends vroeg afgaat, denk ik ook altijd eerst 'neeee!'", geeft Jessie toe aan health.com, een duursporter die al die marathons, een Ironman en meerdere halve marathons liep. Toch zal ze bijna nooit een work-out overslaan, hoe moe ze ook is of hoe hard het ook regent. Jessie geeft - samen met andere sportievelingen en coaches - zeven geheimen mee waardoor ze het wél volhouden op lange termijn. Lees en leer.

1. Maak het jezelf gemakkelijk

Je training zelf mag uitdagend zijn, maar de praktische kant van de zaak hou je best zo simpel mogelijk. Pete: "Ik sport altijd thuis, zodat je geen excuus hebt om een work-out over te slaan. Je bespaart er ook tijd mee."

Rachel gaat nog een stapje verder in de klassieke tip om je sportkleding al klaar te leggen in de badkamer: "Als ik vroeg moet opstaan om te gaan sporten, dan slaap ik soms in mijn sportkleren om er zeker van te zijn dat ik echt ga sporten. Zo heb je echt geen excuus meer."

Een fitnessclub die veel te ver ligt of een groepsles op onmogelijke uren, zijn ook redenen om er regelmatig de brui aan te geven. Maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk.

2. Zoek gezelschap op

"Mijn echte geheim is op zoek gaan naar andere gekken die belachelijk vroeg opstaan om te gaan sporten. Als je hebt afgesproken met iemand om 5u45 om te gaan lopen, dan kan je het echt niet maken om die te laten zitten," tipt Jessie. "Toen ik trainde voor de Ironman, zou ik het niet gekund hebben zonder mijn medelopers."

Je hoeft niet meteen iemand te vinden die met je wil meegaan. Ook in een groepsles kom je vaak dezelfde mensen tegen, wat een motivator kan zijn om vaker te gaan. Bewijs voor de groep dat jij die diehard bent die altijd van de partij is.

3. Gebruik technische snufjes

Een digitale coach onder vorm van een Fitbit, hartslagmeter of app kan een goede motivatie zijn om het sporten vol te houden. "Je kan ook je work-outs delen via sociale netwerken," geeft Rachel als tip. "Het klinkt misschien onnozel, maar het zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft om je doelen te bereiken."

4. Denk aan het gevoel achteraf

Jessie is ervan overtuigd dat de endorfines ervoor zorgen dat ze haar dagelijkse trainingen afwerkt. En ze is niet alleen. "Ik weet dat ik me geweldig ga voelen na het lopen, en soms is dat al genoeg om eraan te beginnen," vertelt Emily. "Ik voelde mij een tijdje heel depressief na een relatiebreuk, en prentte mezelf in dat de endorfines mij een beter gevoel zouden bezorgen. In gedachten houden dat lopen mijn humeur verbetert, zorgt ervoor dat ik het volhoud."

5. Zorg voor een einddoel

Een specifiek doel voor ogen hebben - zoals een loopwedstrijd - kan wonderen doen voor je motivatie. "Ik begon met lopen in 2017, en ik hield het vol door mij in te schrijven voor een wedstrijd van 5 kilometer, samen met vrienden," legt coach Amy M. Garder uit. Na die eerste wedstrijd, volgde een volgende en tot slot een wedstrijd van 15 kilometer. "Of het nu komt doordat je niet als laatste wil eindigen, of gewoon je engagement wil behouden tegenover je vrienden, het hielp mij om toch de loopschoenen aan te trekken als ik eigenlijk niet zo veel zin had. Na een tijdje begon ik het lopen echt leuk te vinden en had ik die druk zelfs niet meer nodig."

Geen fan van lopen? Andere concrete, specifieke doelen zijn ook efficiënt, zoals bijvoorbeeld 50 squats na elkaar doen. Je kan jezelf ook belonen als je die uitdaging rond hebt gekregen, door bijvoorbeeld jezelf te trakteren op een pedicure of massage.

6. Maak er een gewoonte van

"Ik zou misschien vanavond eens kunnen gaan lopen" is geen goed begin van een succesvol trainingsschema. Het komt erop aan een gewoonte te maken van sport en het als routine in te bouwen, net zoals tanden poetsen of de brievenbus openmaken. Kies voor vaste dagen, schrijf ze in je agenda en laat er geen andere activiteiten tussenkomen.

"10 jaar lang sportte ik 6 à 7 dagen per week, zonder overslaan," zegt Jessica Cintron. "Op den duur werd het een gewoonte, en moest ik er zelfs niet meer over nadenken of het wel in mijn schema zou passen. Het maakte gewoon deel uit van mijn schema."

7. Neem pauzes

Dit is misschien wel het belangrijkste geheim: zelfs de meest gemotiveerde sporters nemen af en toe een paar dagen vrij. "Ik bouw bewust rustdagen in om mijn sportschema vol te houden," zegt coach KJ Landis. "Ik sta mezelf toe om regelmatig uit te slapen, een massage te nemen, iets leuks te gaan doen. Die welverdiende pauze heb je nodig."

Probeer duidelijk het verschil te voelen tussen gewoon geen zin hebben om te gaan sporten, of een lichaam dat een dagje rust nodig heeft. In het eerste geval moet je jezelf zien te motiveren, in het tweede geval mag je gerust een keer overslaan. "Luister naar je lichaam als het moe is," zegt coach Emily Radin. "Als je eens een avondje op de bank wil hangen met een bord pasta, geniet er dan bewust van en zie het als een rustavond. Mijn gouden regel is om nooit drie dagen na elkaar niet te sporten."