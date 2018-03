Sporten tijdens de zwangerschap vermindert het aantal uren in de verloskamer CD

19 maart 2018

10u35 0 Fit & Gezond Op sociale media krijgen sportende zwangere vrouwen regelmatig de wind van voren. Velen gaan er namelijk vanuit dat een work-out tijdens de zwangerschap voor complicaties kan zorgen, maar nieuw onderzoek bewijst het tegendeel. Een actieve levensstijl tijdens de zwangerschap kan het aantal uren op de bevallingstafel namelijk behoorlijk inperken.

De voordelen van sporten tijdens de zwangerschap is al door menig studie bewezen. Zo zou een actieve levensstijl rugklachten verminderen alsook het energiepeil van zwangere vrouwen een boost geven. Eens je kindje ter wereld is gezet, helpt sport ook bij het herstellen je lichaam. Uit nieuw onderzoek van de Technical University van Madrid is echter ook gebleken dat sporten een positieve impact heeft op het aantal uren dat vrouwen gemiddeld doorbrengen op de bevallingstafel.

Voor de studie werden 508 zwangere vrouwen willekeurig in twee groepen onderverdeeld. 255 onder hen kreeg een licht intensief work-outprogramma opgelegd dat ze drie keer per week dienden uit te voeren, terwijl de overige 253 vrouwen geen sport moest verrichten. Vervolgens werd de bevalling van elke vrouw op de voet opgevolgd en werden factoren als de duur van elke fase tijdens de bevalling, de wijze van bevalling, gewichtstoename bij de moeder, de vraag naar epidurale verdoving alsook het gewicht van de baby nauwlettend in de gaten gehouden.

Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de aanstaande moeders die zich tijdens hun zwangerschap driemaal per week in een sporttenue wurmden, minder uren doorbrachten in de verloskamer. Zowel de duur van de ontsluitingsfase alsook de eigenlijke bevalling namen opmerkelijk af. Daarbij waren de vrouwen minder vaak geneigd om een ruggenprik te vragen tijdens de bevalling.