Sporten tijdens de zwangerschap is goed voor mama én baby Liesbeth De Corte

11 augustus 2019

15u45

"Sporten tijdens een zwangerschap kan toch niet gezond zijn? Zijn al die bewegingen en schokken niet slecht voor de baby? En de baarmoeder?" Zo'n redenering klinkt logisch, maar is in feite klinkklare onzin. Meer zelfs: volgens een nieuwe studie heeft het kindje er net baat bij.

Als moeders sporten terwijl ze zwanger zijn, zullen hun baby’s een streepje voor hebben op vlak van motoriek en coördinatie. Dat staat te lezen in een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise.

De onderzoekers deden een beroep op 71 vrouwen in hun eerste trimester van de zwangerschap. Ze waren allemaal gezond en in verwachting van één kindje. De dames werden in twee groepen verdeeld. De ene groep moest eigenlijk niets speciaal doen. Zij mochten hun gewone gangetje gaan. De andere groep daarentegen moest drie keer per week naar het labo komen om 50 minuten te sporten. Ze konden kiezen waar ze zin in hadden: wandelen, joggen, fietsen of aerobicslessen volgen. Ondertussen werd natuurlijk ook gecontroleerd of de moeders in spe zich nog comfortabel voelden. De sportsessies gingen door tot de vrouw beviel.

Vuistje?

Alle moeders, maakt niet uit in welke groep ze onderverdeeld waren, kregen gezonde baby’s. Een maand na de geboorte moesten alle vrouwen ook met hun kleine uk naar het labo komen. Daar keek een kinderfysiotherapeut hoe het gesteld was met de reflexen en motorische vaardigheden van de kinderen. Denk aan: kunnen ze hun hoofdje al rechthouden als ze neerliggen? Kunnen ze een vuistje maken? Kunnen ze zich al omdraaien, of hun armpjes in de lucht steken?

De resultaten spreken voor zich: baby’s van moeders die gesport hadden, presteerden beter op alle testen. Dat suggereert dat hun motorische vaardigheden al beter ontwikkeld zijn. “Het is goed mogelijk dat deze voorsprong de kinderen aanmoedigt om later ook actiever en sportiever te zijn”, stelt hoofdauteur Linda May vast.

May en haar onderzoeksteam maken wel de bemerking dat ze de thuissituatie niet konden controleren. Het zou dus ook kunnen dat moeders die tijdens de zwangerschap moesten sporten, ook meer actief speelden met hun kindjes. In dat geval is de verbeterde motoriek te wijten aan activiteiten na de geboorte.

Ook goed voor mama’s

Hoe het ook zij, gezondheidsexperts zijn er het al langer over eens dat sporten tijdens de zwangerschap goed is voor de baby én de mama. Fitness-expert Lisa Druxman: “Sporten kan de vervelende zwangerschapskwaaltjes doen verdwijnen. Voldoende beweging vermindert de pijn tijdens de bevalling, verlaagt het risico op zwangerschapsdiabetes en het houdt een hoge bloeddruk tegen.”

Druxman raadt vrouwen met een baby op komst aan om minstens een half uurtje per dag aan beweging (zoals cardio of yoga) te doen. “Net zoals bij niet-zwangere vrouwen is een evenwichtige balans tussen kracht, uithouding en lenigheid erg belangrijk. Regelmaat is de sleutel tot succes, een goed uitgedokterd schema is daarom noodzakelijk.”

Hoewel de meeste sporten ook voor zwangere vrouwen geschikt zijn, vermijden ze uiteraard best gevaarlijke sporten waarbij ze zich kunnen verwonden (zoals boksen) of waarbij ze lelijk ten val kunnen komen (zoals skiën).“Bij sportende vrouwen stapelen de kilo’s zich tijdens de zwangerschap minder snel op. Bovendien komen deze dames ook na de bevalling sneller terug op hun normale gewicht.” besluit Druxman.