Sporten op latere leeftijd, is het nog wel de moeite om eraan te beginnen? Sophie Vereycken

12u20

Bron: Telegraph 0 Thinkstock Fit & Gezond Sporten is gezond, punt uit. We zitten te veel, bewegen te weinig, kortom: het is geen overbodige luxe om af en toe naar de fitness of het park te trekken. Maar wat als je je hele leven in je bureaustoel of de zetel hebt doorgebracht, en nooit echt actief geweest bent? Heeft het zin om nu nog te beginnen? En vooral: kan je lichaam dat wel aan?

Toegegeven, het kan behoorlijk intimiderend zijn, zo'n fitness. Gespierde binken recupereren van hun Baywatch-verplichtingen door hun spieren te laten rollen voor de levensgrote spiegel, en op de loopband werkt een leger ex-Victoria's Secretmodellen (of zo zien ze er toch uit) zich in het zweet. En daar sta je dan. In je versleten sportkledij. Handdoekje in de ene hand, zweetbandje in de ander, zelfvertrouwen nog ergens thuis in de zetel.

Lichamelijke achteruitgang

Geen nood, niemand die beweert dat je binnen een paar maanden jezelf even hard moet staan uitsloven voor de spiegel. Maar dat het belangrijk is om te beginnen bewegen, op welke leeftijd dan ook, staat wél buiten kijf. Vergelijk je lichaam met een auto. Net zoals een auto op leeftijd, begint ook ons lichaam steeds meer tegen te pruttelen en mankementjes te vertonen naarmate we ouder worden. Dat heeft voornamelijk te maken met fysieke achteruitgang: het verlies van spierkracht en spiermassa, ook wel sarcopenie genoemd. Het kan goed zijn dat je je nu nog kiplekker voelt, maar dat je lichaam - zonder dat je het zelf doorhebt - beetje bij beetje achteruit gaat. Totdat je plots merkt dat die avondwandeling moeizamer gaat dan voorheen, of dat je toch snel begint te puffen en te zweten als je de boodschappen naar huis moet dragen. En voor je het weet ben je op je vijftigste plots zo'n 40 tot 50 procent van je spiermassa en kracht verloren.

Actieve levensstijl

Net daarom is het belangrijk om nú een actievere levensstijl op te bouwen, zodat je er later de vruchten van kan plukken. Het vermindert niet alleen de kans op obesitas, maar je hebt ook minder stress, minder kans op hart- en vaatziektes en osteoporose, je immuunsysteem wordt er beter op en je spiermassa blijft beter behouden. Volgens de National Health Service zouden volwassenen tussen 19 en 64 jaar oud dan ook minstens twee weerstandstrainingen per week moeten doen, waarbij alle spiergroepen worden aangesproken: benen, heupen, rug, buikspieren, borst, schouders én armen. Maar ook andere sporten die niet té belastend zijn voor spieren en gewrichten, zijn prima om mee te beginnen. Denk maar aan yoga, wandelen, aquagym en fietsen. Explosieve en belastende sporten, zoals lopen, tennis of squash doe je dan weer beter niet.

Proteïnen, proteïnen en nóg proteïnen

Maar sport alleen is niet voldoende. Wie weer wat spiermassa wil opbouwen, moet ook de juiste dingen eten. Om spiermassa en -groei te stimuleren is het vooral belangrijk om veel proteïnen te eten. Met name na een sportsessie is het belangrijk om voldoende eiwitten binnen te krijgen, zodat onze spieren zich opnieuw kunnen herstellen. Dat komt omdat ons lichaam de eiwitten gaat afbreken tot heel kleine deeltjes, genaamd aminozuren, die vervolgens gebruikt worden om spieren op te bouwen. Dat proces neemt zo'n 24 uur in beslag, wat betekent dat je dagelijks voldoende proteïnen moet opnemen om je spiergroei een handje te helpen. Zeker op latere leeftijd zet je meer proteïnen op de menukaart, omdat het opbouwen van spiermassa dan nu eenmaal minder snel gaat. Wat eet je dan best? Zuivel, gevogelte en vis zijn natuurlijke bronnen van eiwitten, maar ook quinoa, boekweit, rijst en bonen mogen regelmatig op tafel verschijnen.