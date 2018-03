Sporten in de vrieskou? Zo warm je jouw spieren op in 3 stappen Charlotte Dierckx

02 maart 2018

18u31

Bron: Women's Health, Sportzorg 4 Fit & Gezond Waag jij je ondanks het koude weer toch aan een work-out buitenshuis, dan mag een goede warming-up zeker niet ontbreken. Je spieren en gewrichten opwarmen doe je (zéker bij vriestemperaturen) best in 3 stappen.

Verkleumen jouw spieren alleen al bij de gedachte aan een blokje om? Begrijpelijk! Nochtans is deze vrieskou ideaal om aan duursport te doen. Bij koude temperaturen raak je namelijk makkelijker overtollige warmte kwijt, wat minder belastend is voor het hart. Dat kan tijdens een work-out tot wel 180 slagen per minuut gaan. Maar de koude vraagt wel veel meer van je spieren. Ze produceren minder kracht, zijn stram en reageren minder snel door een tragere werking van de zenuwen en verstijving van de weefsels. Een goede warming-up is bij deze barre temperaturen dus belangrijk om blessures te voorkomen, en die bestaat uit die onderdelen:

1. Circulatie warming-up

Gedurende zo'n 8 à 10 minuten worden je hart, longen, zenuwstelsel en spieren door middel van een aantal lichte bewegingen voorbereid op zware inspanningen. Je kan ter plaatse joggen, knieheffen, hakken billen, je armen rondzwieren enzovoort. Begin rustig en drijf het tempo langzaam op.

2. Rekoefeningen

Daarna is het tijd om te stretchen. Koud kunstje, horen we je denken, maar wist je dat er een verschil is tussen statisch en dynamisch stretchen? Bij statische rekoefeningen worden de spieren geleidelijk aan tot maximale lengte uitgerekt. De positie wordt meestal zo'n 10 tot 15 seconden aangehouden en 2 tot 3 keer herhaald. In geval van stijve spieren kan dit nog vaker. Bij dynamische stretchen worden de rekoefeningen bewegend uitgevoerd om de spieren en gewrichten los te maken. Goede oefeningen zijn dribbelen, huppelen, squats en lunges.

3. Sportspecifieke warming-up

Als laatste besteed je extra aandacht aan de spieren die je tijdens jouw sport het meeste benut. Zo zwieren ballerina's en voetballers tijdens de warming-up steeds hun benen los. Door bewegingen van jouw work-out na te bootsen tijdens de warming-up, bereid je jouw spieren en gewrichten voor op het echte werk.