Sporten heeft hetzelfde effect op je geheugen als een kop koffie

22 januari 2020

11u07

Kom jij zonder koffie de dag niet door? Een nieuwe studie heeft aangetoond dat even sporten - zelfs al is het maar 20 minuten - je ook een mentale boost geeft. Het zou zelfs helpen tegen hoofdpijn, vermoeidheid en andere ontwenningsverschijnselen die optreden als je plots stopt met cafeïne.

Onderzoekers van de Western University vroegen zich af welke factoren een invloed hadden op het werkgeheugen. Dat is het deel in onze hersenen dat informatie tijdelijk opslaat en verwerkt zodat we bepaalde taken kunnen uitvoeren. Zo gebruiken we het werkgeheugen, als we naar de supermarkt gaan en alle zaken op het boodschappenlijstje willen onthouden, of als we willen onthouden wat de relaties zijn tussen alle personages uit ‘Game of Thrones’.

Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat cafeïne en sport een impact hebben op het werkgeheugen, maar deze 2 energieboosters zijn nog niet vergeleken. Tot nu, dus. De wetenschappers analyseerden het werkgeheugen van 60 proefpersonen. De ene helft dronk geregeld koffie, de anderen niet. In een eerste fase van het experiment kregen alle deelnemers cafeïne én moesten ze 20 minuten stevig doorwandelen. In een tweede fase moesten de koffiedrinkers opnieuw 20 minuten bewegen, maar moesten ze hun favoriete drankje een hele dag links laten liggen. Ondertussen werd hun werkgeheugen ook getest.

Zowel cafeïne als beweging hadden een positief effect op het werkgeheugen. Het maakte niet uit of ze in het verleden koffie dronken of niet. Ook opvallend: door 20 minuten te wandelen, hadden de koffiedrinkers minder last van ontwenningsverschijnselen. Denk aan hoofdpijn, vermoeidheid, een slechter humeur en het feit dat je minder alert bent. De onderzoekers vermoeden dat er tijdens het sporten endorfines vrijkomen die helpen tegen deze vervelende symptomen.