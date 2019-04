Sport je beter wel of niet als je zwanger bent? Nele Annemans

12 april 2019

10u11

Bron: Mind Body Green 0 Fit & Gezond Sommigen zijn resoluut tegen, anderen zeggen dan weer dat het wel tal van voordelen heeft. Het onderwerp vloeide al menig keer uit tot een vurig debat, maar uit de nieuwste bevindingen blijkt dat sporten tijdens je zwangerschap een belangrijk voordeel heeft voor je toekomstige spruit.

Volgens een nieuw onderzoek van de onderzoekers van de Washington State University is sporten tijdens je zwangerschap namelijk niet alleen veilig, maar kan het ook helpen om je kind te beschermen tegen obesitas op latere leeftijd.

En hoewel er in het verleden al studies hebben aangetoond dat lichaamsbeweging bij obese vrouwen hun nakomelingen ten goede komt, is dit het eerste onderzoek dat bewijst dat hetzelfde geldt voor vrouwen zonder overgewicht. “Op basis van onze bevindingen raden we aan zwangere vrouwen aan, ongeacht of ze zwaarlijvig zijn of diabetes hebben, om regelmatig te sporten tijdens hun zwangerschap omdat het de gezondheid, en dan vooral het gewicht, van hun kinderen ten goede komt”, zegt hoofdonderzoeker Jun Seok Son. Want zoals je misschien al kan raden, is het tegenovergestelde ook waar. “Bij gezonde vrouwen die onvoldoende bewegen tijdens hun zwangerschap, vergroot het risico op kinderen met obesitas”, aldus de onderzoeker.

Uiteraard pluk je ook als mama in spe de vruchten van een beetje lichaamsbeweging. Sporten houdt immers je hormonen beter in balans, verhoogt je energie, verlicht je stress en helpt je beter te slapen. Raadpleeg wel altijd eerst je arts om erachter te komen wat je precies wel of niet mag doen.