Spice up your life: vijf winterse kruiden om je immuunsysteem te boosten ND

17u54

Bron: Today 2 Calum Lewis / unsplash Fit & Gezond In de winter kan ons afweersysteem net dat tikkeltje extra gebruiken. En dat kan heel eenvoudig door simpelweg een paar lekkere en gezonde kruiden over je gebruikelijke gerechten te strooien. Van kaneel tot kurkuma: vijf krachtige kruiden om die ziektekiemen te slim af te zijn.

1. Cayennepeper

Kan je gerecht wel een opkikker gebruiken? Strooi er dan wat cayennepeper over, een pittig kruid dat dankzij het bestanddeel capsaïcine in verband wordt gebracht met een lagere bloeddruk. Sommige onderzoeken zien zelfs een verband met gewichtsverlies. Voeg een beetje toe bij winterse groenten, eieren, kip of vis, of meng door een glas warm water met citroen, gember en honing als magisch winterelixir.

thinkstock

2. Kaneel

Een snuifje kaneel hier en daar kan nooit kwaad, want de stoffen in dit kruid hebben antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen. Kaneel zou daarenboven ontstekingsremmend werken en het barst van de antioxidanten. Argumenten genoeg om wat toe te voegen aan je koffie, smoothie, havermout of zelfs in hartige gerechten. Strooi een snuifje over warme groenten of (lams)vlees voor een licht exotische toets in je avondmaal.

thinkstock

3. Kardemom

Kardemom is familie van gember, en wordt ook wel de 'koningin van de kruiden genoemd'. Het past zowel bij zoete als hartige gerechten en in combinatie met kaneel vormt het een perfect winters duo. De flavonoïden in het kruid werken ontstekingswereld en het bestanddeel cineool in het kruid werkt ontsmettend. Leuk detail: datzelfde bestanddeel bestrijdt de bacteriën die een slechte adem veroorzaken.

thinkstock

4. Gember

Gember zorgt voor pit in gerechten, maar kan daarnaast ook helpen bij de vertering en als middel tegen misselijkheid. Voeg wat gember toe aan je wortelsoep, schil de wortel en voeg toe aan een kop warm water voor thee of rasp wat gember in je favoriete wokschotel.

thinkstock

5. Kurkuma

Dit gele kruid bevat curcumine, een krachtig antioxidant dat ontstekingen in het lichaam tegen gaat. Ga voor een hippe latte met kurkuma of voeg wat van het kruid toe aan je curryschotel. De mooie gele kleur van je gerecht krijg je er gratis bij.

thinkstock